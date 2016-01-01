4 فيتامينات تحتاجها الحامل.. تعرفي علي الأغذية التي تحتوي عليها



فيتامينات تحتاجها الحامل فيتامينات تحتاجها الحامل

تحتاج المرأة الحامل الي عدة فيتامينات لايجب تجاهلها ولذلك قدمت الدكتورة سهام سوقية استاري التغذية العلاجية قائمة بالفيتامينات المطلوبة خلال الحمل :

معظم الفيتامينات والعديد من المعادن تلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الحامل خلال فترة الحمل ..والجنين أيضا

سنتحدث عن بعض أهم الفيتامينات والمعادن المهمة

فيتامينD :

مصادره :

البيض / الحليب و الالبان و مشتقاتهم / الزبدة / الفطر / عصير البرتقال / الاسماك

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حمض الفوليك :: يطلب منذ بداية حملها إلى نهاية الشهر الثالث

مصادره :: الهليون / السبانخ / البروكلي / الحمضيات / البقوليات / المكسرات / البامية / القرنبيط / الشمندر / الذرة



تحتاج الحامل إلى :

🔶الحديد : مصادره :

الكبدة / اللحم الاحمر / الشمندر / البقوليات / صفار البيض / الحبوب الكاملة / السبانخ / العدس

وتحتاج المرأة الحامل إلى 27mg في اليوم



🔶الكالسيوم :

مصادره :

الحليب و اللبن ومشتقاتهم

الخضار ( مثل الملفوف، البركلي والبامية ).

الصويا.

الطحالب البحرية والمأكولات البحرية المختلفة.

المكسرات والبذور.

البقوليات.

الطحينية .

وتحتاج المرأة الحامل الى : 1000mg

