4 فيتامينات تحتاجها الحامل.. تعرفي علي الأغذية التي تحتوي عليها

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فيتامينات تحتاجها الحامل

تحتاج المرأة الحامل الي عدة فيتامينات لايجب تجاهلها ولذلك قدمت الدكتورة سهام سوقية استاري التغذية العلاجية قائمة بالفيتامينات المطلوبة خلال الحمل :
معظم الفيتامينات والعديد من المعادن تلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الحامل خلال فترة الحمل ..والجنين أيضا
سنتحدث عن بعض أهم الفيتامينات والمعادن المهمة
فيتامينD :
مصادره :
البيض / الحليب و الالبان و مشتقاتهم / الزبدة / الفطر / عصير البرتقال / الاسماك
.
حمض الفوليك :: يطلب منذ بداية حملها إلى نهاية الشهر الثالث
مصادره :: الهليون / السبانخ / البروكلي / الحمضيات / البقوليات / المكسرات / البامية / القرنبيط / الشمندر / الذرة

تحتاج الحامل إلى :
🔶الحديد : مصادره :
الكبدة / اللحم الاحمر / الشمندر / البقوليات / صفار البيض / الحبوب الكاملة / السبانخ / العدس
وتحتاج المرأة الحامل إلى 27mg في اليوم

🔶الكالسيوم :
مصادره :
الحليب و اللبن ومشتقاتهم
الخضار ( مثل الملفوف، البركلي والبامية ).
الصويا.
الطحالب البحرية والمأكولات البحرية المختلفة.
المكسرات والبذور.
البقوليات.
الطحينية .
وتحتاج المرأة الحامل الى : 1000mg

المصدر: elbalad

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