3 أكواب سحرية.. علاج السعال واحتقان الزور والكحة



علاج السعال واحتقان الزور والكحة علاج السعال واحتقان الزور والكحة

رغم ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن البعض يصابون بأعراض البرد و السعال و احتقان الزور ، خاصة عند الاستحمام والجلوس في التكيف وتغيير درجات حرارة الجسم، فيصاب الجسم بنزلة برد.



نصح موقع healthline الطبي بـ 3 مشروبات طبيعية بسيطة تساعد في علاج السعال واحتقان الزور والكحة ، وهي سوائل دافئة تقضي على أعراض البرد بشكل سريع خلال ايام ، اليك أبرزها :



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1- الزنجبيل: له خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وقد يساعد ذلك في تهدئة التهاب الحلق والمسالك الهوائية الناجم عن السعال.الطريقة: اغلي 2 كوب من الماء وضعي بها شرائه الزنجبيل الطازج أو المطحون وغطيه واتركيه يبرد ثم حلية بالعسل ويتم تناوله بشكل يومي.2- الزعتر : يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ويقضي على السعال والتهاب الحلق.الطريقة: انقع ملعقة صغيرة زعتر في كوب ونصف من الماء المغلي ، وتركه منقوع لمدة ربع ساعة ثم تناوله.3- شاي العسل ، وهو فعال في القضاء على اعراض البرد ، يمكنك صنع شاي العسل والليمون عن طريق إضافة 1 ملعقة كبيرة من العسل و 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون إلى 1 كوب من الماء المغلي.