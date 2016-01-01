توقف عن الإفراط فيه.. السمسم يسبب كوارث صحية



السمسم السمسم

السمسم من أهم البذور الزيتية في العالم القديم بسبب سهولة استخراجه واستقراره الكبير ومقاومته للجفاف، زاد إنتاج واستهلاك السمسم بشكل كبير في العقد الماضي حيث تستخدم الدول الناشئة مثل الصين وكوريا والهند المزيد من السمسم على أساس الاستخدامات التقليدية ، وبالتالي يُعرف المزيد في هذه المناطق عن السمات الصحية الإيجابية لهذا المحصول.



يؤثر السمسم على مستويات السكر في الدم، مما يجعل السيطرة على نسبة السكر في الدم صعبة أثناء الجراحة وبعدها، توقف عن استخدام السمسم بكميات طبية قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة المجدولة.



أضرار السمسم

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هناك أضرار صحية يسببها السمسم فيعاني أكثر من 300000 أمريكي من حساسية بذور السمسم ومن المرجح أن ينتهي بهم المطاف في غرفة الطوارئ بسبب رد فعل أكثر من الأشخاص الذين يعانون من أي حساسية غذائية رئيسية أخرى.يمكن أن يسبب السمسم مجموعة من الأعراض المخيفة بما في ذلك الصداع والشرى والتورم وصعوبة التنفس واضطراب الجهاز الهضمي وفقدان الوعي وحتى القلق والشعور بالذعر من الموت الوشيك.هناك أضرار للسمسم فيعتبر السمسم آمنًا عند وضعه على الجلد أثناء التدليك، قد يسبب السمسم ردود فعل تحسسية لدى بعض الناس.