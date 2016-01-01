توقف عن الإفراط فيه.. السمسم يسبب كوارث صحية

السمسم من أهم البذور الزيتية في العالم القديم بسبب سهولة استخراجه واستقراره الكبير ومقاومته للجفاف، زاد إنتاج واستهلاك السمسم بشكل كبير في العقد الماضي حيث تستخدم الدول الناشئة مثل الصين وكوريا والهند المزيد من السمسم على أساس الاستخدامات التقليدية ، وبالتالي يُعرف المزيد في هذه المناطق عن السمات الصحية الإيجابية لهذا المحصول.
يؤثر السمسم على مستويات السكر في الدم، مما يجعل السيطرة على نسبة السكر في الدم صعبة أثناء الجراحة وبعدها، توقف عن استخدام السمسم بكميات طبية قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة المجدولة.
أضرار السمسم
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