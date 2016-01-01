لمرضى السكر والقلب.. تعرف على فوائد الجوافة



الجوافة الجوافة

الجوافة من الفواكه اللذيذة التي يحبها الجميع وهي غنية بالكثير من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، إذ تحتوي على الألياف والفيتامينات ومنها فيتامين أ وفيتامين سي والثيامين.



كما تحتوي الجوافة على معادن مهمة مثل الماغنسيوم والحديد والبوتاسيوم والفسفور المفيدة لصحة القلب وتقوية المناعة وغيرها، وفيما يلي نرصد لكم أهم فوائد الجوافة الصحية.



فوائد الجوافة الصحية للجسم:

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تقوية المناعة:إن الجوافة غنية بفيتامين سي أكثر 4 أضعاف من البرتقال، ولذا فإن الجوافة تساعد على تقوية المناعة .جيدة لمرضى السكري:على مرضى السكري تناول الجوافة، إذ تحتوي على الألياف التي لديها القدرة على التقليل من معدل السكر بالدم فضلا عن أنها تقلل من مضاعفات مرض السكر وتنظم مستوياته بالدم.حماية القلب:تناول الجوافة يساعدك على حماية قلبك، وذلك لمساعدتها على إعادة التوازن بين البوتاسيوم والصوديوم، مما يعمل على تنظيم معدل ضغط الدم والتقليل من الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مما يقي من التعرض إلى الأمراض القلبية والجلطات.الوقاية من السرطان:تساعد الجوافة على منع نمو الخلايا السرطانية، إذ تحتوي على الليكوبين والبولفينولات، والتي تعد من مضادات الأكسدة القوية، فضلا على احتوائها على فيتامين سي المهم للوقاية من مرض السرطان، وأثبتت الدراسات أن الجوافة لها القدرة على الحماية من سرطان البروستاتا والثدي.تقوية الجهاز الهضمي:تعد الجوافة مصدرا جيدا للألياف التي تساعد على حماية الجهاز الهضمي، ما يساعد على التخلص من حالات الإمساك، لأنها من الملينات التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء بشكل صحي. إذا تم تناولها بدون بذر.تحسين البصر:الجوافة بها نسبة عالية من فيتامين أ والكثير من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تعزيز صحة العين، مما يساعد على الحماية من التعرض إلى بعض الأمراض ومنها إعتام عدسة العين، والإصابة بالضمور البقعي وغيرها من الأمراض التي تصيب العين.فوائد الجوافة للحامل:الجوافة من الفواكه الجيدة للحامل لأنها تحتوي على حمض الفوليك والذي يوصى به للحوامل، إذ يساعد على حماية وتعزيز نمو الجهاز العصبي للجنين، مما يساعد على الحماية من التعرض إلى الاضطرابات العصبية.فوائد الجوافة للتخسيس:تساعد الجوافة على تنظيم عملية التمثيل الغذائي مما يساعد على فقدان الوزن، وتعد الجوافة من الوجبات الخفيفة التي تساعد على الشعور بالشبع والتقليل من الشهية فضلا على أنها تحتوي على نسبة قليلة من السكر مقارنة بأنواع أخرى من الفواكه ومنها التفاح، وتحتوي الجوافة على الفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية للتخسيس.