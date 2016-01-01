ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخس؟



الخس الخس

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول الخس.



فوائد الخس :-



١- تحتوي أوراق الخس على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن مع كمية قليلة جدًا من السعرات الحرارية،حيث إنّه مصدرٌ ممتازٌ لفيتامين أ، وفيتامين ج، والفولات، وفيتامين ك؛ الذي يُعدُّ مُهمًا لتخثر الدم، كما يحتوي على البوتاسيوم؛ الذي يساعد على تنظيم مستوى ضغط الدم، والنحاس، والحديد؛ المهم لتكوين خلايا الدم الحمراء، والمنغنيز؛ الذي يساهم في تنظيم وظائف المخ والأعصاب.

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٢- العناصر الغذائية المهمة لصحة القلب والدورة الدموية: يحتوي الخس على مستويات عالية من البوتاسيوم، والذي يساهم في الحفاظ على صحة القلب والدورة الدموية، بالإضافة إلى احتواءه على الفولات الهام جدا لصحه القلب، ويحتوي الخس أيضًا على الألياف التي تساهم في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الطبيعية، كما أنّ الفيتامينات المضادة للأكسدة المتوفرة في الخس كفيتامين أ، وفيتامين ج، قد تساعد على التقليل من تراكم الكوليسترول في الشرايين.٣- العناصر الغذائية المفيدة لخفض ضغط الدم: يرتبط استهلاك كميات مرتفعة من البوتاسيوم بخفض مستوى ضغط الدم، ويتوفر البوتاسيوم بكميات كبيرة في الخس الأحمر، وهذا بدوره يقلل ضغط الدم عن طريق خفض آثار ارتفاع الصوديوم، بالإضافة إلى المساعدة على تمدد الأوعية الدموية.٤- فوائد الخس للحامل والجنين يعدُّ الخس مصدرًا للفولات الضروري للحامل، وهو من مجموعة فيتامينات ب، إذ يدعم الفولات انقسامَ الخلايا، وتكوينَ الحمض النوويّ والمادة الوراثيّة، ويرتبط نقص هذا الفيتامين لدى النساء الحوامل بحدوث مضاعفات الحمل.٥- فوائد الخس للتخسيس من ضمن الأمور التي تساعد على إنقاص الوزن: تناول الخضراوات بكميّاتٍ مناسبةٍ ضمن الوجبات الغذائية،مثل الخس الأحمر، الذي يحتوي على كميّةٍ عاليةٍ من الماء، وعددٍ منخفضٍ من السعرات الحرارية، ممّا يجعله مناسبًا لإضافته إلى النظام الغذائي لإنقاص الوزن لارتفاع محتوى الخس من الألياف يرتبط بالشعور بالشبع والامتلاء.٦-فوائد الخس لمرضى السكري يُعدُّ الخسُّ الروميُّ من الخضار التي لا تحتوي على كميّاتٍ كبيرةٍ من الكربوهيدرات والسعرات الحراريّة، ولذلك فإنّه يُعدُّ مناسبًا للنظام الغذائيّ لمرضى السكري للحفاظ على استهلاك الكربوهيدرات وفق الكميات المناسبة؛ لتجنب ارتفاع مستوى سكر الدم.٧- فوائد زيت الخس لعلاج الأرقيؤثر الأرق في ما يتراوح بين 20-40% من فئة كبار السن شهريًا، وقد وُجدَّ أنّه يمكن لزيت بذور الخس أن يساعد على تحسين النوم، لوحظ أنّ هذا الزيت قد ساعد على تحسين القدرة على النوم لديهم، خاصه كبار السن باضافه ٣ نقط من زيت الخس الى كُوب كاموميل قبل النوم بساعتين.