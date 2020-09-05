طفل رضيع عمره عام و6 أشهر، لا يعي شيئا مما يحدث من حوله، فمنذ ولادته يعيش في منزل أحد أهالي منطقة شبرا مصر، الذي أنقذه من الشارع حيث ألقاه والديه في اللحظة الأولى لولادته، قررت تربيته والتكفل به، لكنه يبحث عن طريقة شرعية تساعده كي يبقى "سليم" معه، وهو الاسم الذي اختاره له.
شادي عبدالحميد، 28 عاما، المتكفل بالطفل الرضيع، يقول إنّه يعرف والديه، فهما من منطقة شبرا مصر التي يقيم فيها: "أعرف الأب والأم، كانوا عايشين مع بعض من غير جواز، وبعد ما جابوا الطفل كانوا عايزين يتخلصوا منه ويرموه، فصعب عليا وقررت أخده أربيه، بس مش عايز أوديه دار أيتام، ونفسي يكون له شهادة ميلاد".
يرعى "شادي"، الطفل، ويوفر احتياجاته الخاصة، كالألبان والحفاضات والملابس طوال السنة، لكن يتمنى أن يسجله رسميا، كي يمارس الطفل حياته بشكل طبيعي ويلتحق بالمدارس: "بحب اسم سليم عشان كده اخترت الاسم ده، وأبوه وأمه ميعرفوش عنه حاجة ولا بيسألوا عنه، ولو سألوا عنه هياخدوه يرموه عشان يخلصوا منه".
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التعليقات على الدنيا بخير.. "شادي" ربى جاره بعدما رماه والده "لحمة حمراء": بحسه ابني
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