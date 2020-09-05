

مسلسل "الزومبي" الأشهر في أميركا سينتهي بعد أكثر من 10 أعوام مسلسل "الزومبي" الأشهر في أميركا سينتهي بعد أكثر من 10 أعوام

أعلنت محطة "إيه إم سي" التلفزيونية الأميركية، الأربعاء، موعد انتهاء عرض مسلسل "ذي ووكينغ ديد" الأميركي، بعد أكثر من 10 أعوام على انطلاقه.



وأعلنت الشركة أن الموسم رقم 11 والأخير، للمسلسل الشهير، سينطلق العام المقبل وينتهي في 2022، وسيشمل 24 حلقة، تختم بها قصة الأموات الأحياء أو "الزومبي" الذين انتشروا في العالم.



وتعتزم المحطة تصوير مسلسل جديد "مشتقّ" من "ذي ووكينغ ديد"، في العام 2023، يتمحور على شخصيتي داريل ديكسون وكارول بيليتييه، اللذين كانا بين الناجين من الكارثة التي حلت.

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وتعمل المحطة أيضا على مشروع ثالث مكمّل لـ"ذي ووكينغ ديد" سيحمل عنوان "تيلز أوف ذي ووكينغ ديد"، وسيتمحور بشكل أكثر تفصيلا على بعض شخصيات المسلسل الأصلي.وتجدر الإشارة إلى أن "ذي ووكينغ ديد" مقتبس من قصة مصورة، ويتناول مجموعة أشخاص هم الناجون الوحيدون من كارثة تسبب بها فيروس يحوّل الموتى إلى أموات أحياء يتغذون من البشر، وينقلون العدوى.وحقق المسلسل حقق نجاحا ضخما منذ إطلاقه عام 2010، بلغ ذروته في الموسم الخامس الذي بلغ عدد مشاهدي حلقته الأولى رقما قياسيا هو 17.3 مليون مشاهد، وهو الأعلى لبرنامج غير رياضي في تاريخ التلفزيونات الأميركية المشفّرة.ثم عانى المسلسل تراجع الإقبال على التلفزيونات المشفّرة بفعل منافسة منصات عرض الأفلام، مثل نيتفليكس وغيرها، حتى انخفض عدد مشاهدين للمرة الأولى إلى ما دون عتبة 3 ملايين في مارس الماضي.