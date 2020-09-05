علم الأرقام| مواليد 10 سبتمبر.. محظوظون في خطواتهم

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علم الأرقام| مواليد 10 سبتمبر.. محظوظون في خطواتهم

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد أن توقعات علم الأرقام حول مواليد 10 سبتمبر أنهم متعددي المهارات، ولديهم روح مبادرة، قد يكونوا محظوظين جدا في خطواتهم وتطورهم، ويهتمون بخدمة الآخرين والعالم من حولهم.

نصحت شخصية اليوم أن هذا العام يحمل له تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد يغير مكان إقامته أو عمله أو اسلوب حياته! فقط عليه أن يحافظ على استقلاليته وأن يسيطر على عواطفه وانفعالاته.

المصدر: اخبار اليوم

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