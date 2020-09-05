

أشياء ضرورية يجب ألا تخلو الحقيبة المدرسية منها في زمن كورونا أشياء ضرورية يجب ألا تخلو الحقيبة المدرسية منها في زمن كورونا

النظافة عامل أساسي ومهم للحفاظ على صحة الأطفال وحمايتهم من البكتيريا والفيروسات، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.



وبعد قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بعودة الطلاب للدراسة في 17 أكتوبر من العام الجاري، يجب اتخاذ الحرص الكامل والالتزام بالإجراءات الوقائية في ظل نزول الطلاب وخاصة الأطفال إلى المدارس.



اعتاد الطفل أن يلمس العديد من الأشياء ويتحرك بكثرة، الأمر الذي قد يجعل التقاط العدوى سهلا.

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وفي إطار خطة التعايش مع الفيروس، من المهم تحصين الأطفال بتعقيم أدواته اليومية والأدوات التي يستخدمها في المدرسة.ولهذا احرصي أن تعطي لطفلك أشياء للتعقيم والنظافة اليومية في حقيبته، حتى تضمني ابتعاد البكتيريا والفيروسات عنه قدر الإمكان.صابونه:غسل اليدين بالمياه والصابون من ضمن الإجراءات الوقائية التي تحمي من حمل فيروس كورونا بنسبة كبيرة.فاحرصى على منح طفلك صابونة، ووجيه لغسل يده أكثر من مرة في اليوم، خاصًة قبل الأكل حتى لا تدخل الملوثات من خلال فمه.كحول:أعطِ طفلك زجاجة كحول صغيرة وانصحيه باستخدامها من وقت للثاني، وخاصًة في الأدوات التي استخدمها مثل الأقلام وباقي الأدوات المدرسية، لضمان خلو يده من أي فيروسات ولكن تأكدي أن يكون 70%.مناديل مبللة:المناديل المبللة لا تقتل الفيروس، ولكنها تنظف السطح أو اليد من الجراثيم العالقة بهما، فأعطي طفلك منها.المناديل العادية:المناديل من ضمن الأشياء المهمة التي لا يجب أن تخلو أي حقيبة منها، فهي مهمة لاستخدامها عند العطس حتى لا ينتشر الرزاز بينه وبين زملائه أو سقوطه على الأسطح.علبة لحفظ الطعام:لا بد من وضع طعام الطفل داخل علبة "لانش بوكس" لحمايته من الاختلاط بالأدوات الأخرى التي من المحتمل أن تكون حاملة للجراثيم والفيروسات.ملاعق بلاستيكية:إذا كان الطفل يتناول الطعام بالمعلقة، فاعطه ملعقة بلاستيكية حتى يتخلص منها بعد أن ينتهي من الطعام، فهي تكون آمنة أكثر من المعدنية حتى لا تنقل أي فيروسات من يده إلى الحقيبة أو المنزل.طريقة تعقيم الحقيبة المدرسية:الحقائب الجلد:تعد من أسهل أنواع الحقائب في التنظيف لأنها تجف بسرعة، وضمان تطهيرها بطريقة صحيحة، يجب استخدام المطهرة التي تحتوي على 70% كحول، ومسحها من الداخل والخارج.الحقائب القماش:يكون من خلال غسلها بالماء الدافئ والصابون من الداخل والخارج، أو بقطعة قماش ومناديل معقمة أو مطهرة.وفي تطهير الحقائب يجب التركيز على المناطق التي يتم لمسها بكثرة سواء باليدين أو الأرض أو الأسطح المتسخة.واحرصي ألا تهزي الحقيبة قبل التطهير لأن هذا يساعد على انتشار الفيروس في الهواء.ويفضل استخدام المياه الدافئة والصابون لقتل الفيروسات الموجودة بالحقيبة، وغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية عقب الانتهاء من تطهير الحقيبة.