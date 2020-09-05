

هل تأكل البصل الأخضر مع طبق الفول؟.. له 5 تأثيرات على جسمك لا تتوقعها هل تأكل البصل الأخضر مع طبق الفول؟.. له 5 تأثيرات على جسمك لا تتوقعها

ربما تكون واحدًا من عشاق تناول البصل الأخضر مع طبق الفول في الصباح، أو مع بعض الأكلات الأخرى، لكن هل سألت يومًا عن فوائد تناوله؟



فيما يلي 5 فوائد مذهلة للبصل الأخضر التي تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض، كما ذكر موقع "food.ndtv".



1- انخفاض مستوى السكر في الدم:

يلعب الكبريت الموجود في البصل الأخضر دورًا رئيسيًا في خفض مستوى الجلوكوز في الدم، وبالتالي انخفاض مستوى السكر في الدم.

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2- يساعد على الهضم:يساهم في تسهيل وتحسين عملية الهضم؛ نظرًا لاحتوائه على الألياف الغذائية، لذا يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي.3- يحافظ على الرؤية الجيدة:يحتوي البصل الأخضر على الكاروتينات، ما يساعد في الحفاظ على الرؤية صحية وسليمة، كما أنه غني بفيتامين "أ" الذي يمنع فقدان البصر.4- الوقاية من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا:نظرا لخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، فهو دواء ممتاز لمحاربة الفيروسات والأنفلونزا، كما أنه يساعد في تقليل المخاط الزائد ومحاربة برد الشتاء الذي غالبا ما يجعلك تشعر بالتعاسة.5-السرطان:يعتبر البصل الأخضر مصدرًا ممتازًا للكبريت، فضلا عن احتوائه على مركبات مثل كبريتيد الأليل والفلافونويد التي تساعد في الوقاية من الإصابة بالسرطان وتحارب الإنزيمات التي تنتج الخلايا السرطانية.