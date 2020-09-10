

أخبار البورصة اليوم الخميس 10-9-2020 أخبار البورصة اليوم الخميس 10-9-2020

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 10-9-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.822 مليار جنيه.



إيقاف تداول 40 شركة



قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 40 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، جنوب الوادي للأسمنت، مجموعة عامر القابضة، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الحديد والصلب المصرية، العربية للمحابس، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، مجموعة بورتو القابضة، المجموعة المصرية العقارية، العامة للصوامع والتخزين، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، برايم القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية، دلتا للإنشاء والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس.



كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المتحدة للإسكان والتعمير، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، المصرية للدواجن، عبور لاند للصناعات الغذائية، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، راية القابضة للاستثمارات المالية، حديد عز، المهندس للتأمين، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الأهلي للتنمية والاستثمار، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.



البورصة تربح 7.6 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.822 مليار جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 363.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.2 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11%، والعرب على 7.51% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.34% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.65%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.5 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 35.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 41.3 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، على التوالي.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 11070 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 1985 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 12798 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4232 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 1857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 2736 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 975 نقطة.



وصعدت أسهم 142 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 17 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.



تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، الأهرام للطباعة والتغليف، العبوات الطبية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، 40 ألف سهم، 37800 سهم، 59667 سهم، 4500 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات ايديتا للصناعات الغذائية، سيدي كرير للبتروكيماويات، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، 2.3 مليون سهم، 23 ألف سهم، 45 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، الأهرام للطباعة والتغليف، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، 2000 سهم، 50 سهم، 7000 سهم، 627.1 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 135 ألف سهم، 172.3 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي.



جي بي اوتو



أعلنت شركة جي بي اوتو، عن إعادة هيكلة بالاندماج لشركات (N R Investments SARL – D R Investments SARL – KA R Investments SARL) في شركة R G Investments SARL وذلك مقابل حصول مساهمي تلك الشركات على أسهم في رأس مال الشركة الدامجة R G Investments SARL دون تغير في نسبة الملكية قبل وبعد إعادة الهيكلة.



عامر جروب



أعلنت مجموعتا عامر وبورتو جروب، تحديد شركة الأعمال والاستشارات المالية "فاكت" - المستشار المالي المستقل، الحقوق الاقتصادية المستحقة للمجموعتين في القضية التحكيمية رقم 986/2014، وانتهى تقرير الشركة إلى أن مبلغ التعويض يبلغ 39.9 مليون دولار أمريكي، يضاف إليه فوائد التعويض السنوي منذ تقديم طلب التحكيم في 11 أكتوبر 2014 وحتى تاريخ السداد الفعلي (تم افتراض أنه 31 أغسطس 2020.



وأضافت المجموعتان، في بيانين منفصلين، اليوم الخميس، أن أن المبلغ قابل للتعديل، ويضاف إليه مصاريف القضية ومصاريف استمرارية شركة عامر سوريا، والتكلفة الاستثمارية لمشروع بورتو طرطوس، ورد أثر إفصاحات القضية على رأس المال السوقي، ويصبح قيمة التعويض الإجمالي 51.68 مليون دولار، تقسم إلى عامر القابضة 15.01 مليون دولار، وبورتو جروب 36.66 مليون دولار.