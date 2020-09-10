

أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 10-9-2020 أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 10-9-2020

كشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس بقيمة 5 جنيهات، مشيرا إلى أن جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بلغ 853 جنيها للجرام، مع عودة الصعود لأوقية الذهب عند 1951 دولار.

أسعار الذهب:

عيار 18 : 731.15 جنيه.



عيار 21 : 853 جنيها.



عيار 24 : 974.85 جنيه.





بينما ارتفعت أسعار العملات اليوم الخميس 10-9-2020 أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، وأبرز الارتفاع كانت بأسعار الدولار، اليورو، الجنيه الاستلينى والدينار الكويتى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار اليوم: 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.58 جنيه للشراء، 18.76 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.43 جنيه للشراء، 20.65 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى: بلغ 49.08 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.