أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا بشأن واقعة إهانة مجند بالجيش في أحد القطارات وقيام سيدة بالدفاع عنه ودفع الأجرة لمنع نزوله من القطار.
وقالت القوات المسلحة المصرية في البيان: "تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لكافة مؤسسات الدولة وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداء لوطنهم وشعب مصر العظيم".
وتابعت: "القوات المسلحة تقدر الإجراءات التي تم إتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين".
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التعليقات على الجيش المصري يصدر بيانا بشأن واقعة إهانة مجند في القطار ويوجه رسالة للسيدة المدافعة عنه
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