مصر تعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية



الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لاشين إبراهيم، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في البلاد يومي 24 و25 أكتوبر، وسيحق للمصريين في الخارج التصويت من 21 إلى 23 أكتوبر.



كما أعلنت الهيئة فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان يوم 17 سبتمبر حتى 23 سبتمبر الجاري.



وقال لاشين إن الهيئة وضعت قواعد صارمة للدخول إلى اللجان الانتخابية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الناخبين فى ظل جائحة كورونا.