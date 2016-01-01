أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، والمنتخب الأول، أنه تلقى عرضا مغريا للغاية عقب مونديال روسيا 2018، مؤكدًا أن اختياره الأول والأخير كان البقاء في الفريق الأحمر.
وأضاف محمد الشناوي، في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورت"، أنه رفض العرض تماما واستمر في الفريق، مشيرا إلى أن مسئولي النادي قاموا بتعديل عقده عقب ذلك بشهرين.
وقال محمد الشناوي، إنه تربى داخل النادي الأهلي، مشددا على استحالة التضحية بالنادي مهما كان المقابل المادي.
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التعليقات على الشناوي يكشف عن تفاصيل عرض مغرٍ للرحيل عن الأهلي وشرطه للموافقة
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