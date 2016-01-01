الشناوي يكشف عن تفاصيل عرض مغرٍ للرحيل عن الأهلي وشرطه للموافقة



محمد الشناوي محمد الشناوي

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، والمنتخب الأول، أنه تلقى عرضا مغريا للغاية عقب مونديال روسيا 2018، مؤكدًا أن اختياره الأول والأخير كان البقاء في الفريق الأحمر.



وأضاف محمد الشناوي، في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورت"، أنه رفض العرض تماما واستمر في الفريق، مشيرا إلى أن مسئولي النادي قاموا بتعديل عقده عقب ذلك بشهرين.



وقال محمد الشناوي، إنه تربى داخل النادي الأهلي، مشددا على استحالة التضحية بالنادي مهما كان المقابل المادي.

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وتابع محمد الشناوي، أنه كان يحلم بـ المرور من أمام النادي فقط، مشيرا إلي أن الأهلي كيان كبير وعريق، والانتماء له شرف عظيم.وأكمل محمد الشناوي، حديثه "لن يرحل عن الأهلي إلا للاحتراف وبموافقة النادي"، لافتا إلى أنه عمل جاهدا لسنوات حتى يصبح الحارس الأول للفريق.واختتم تصريحاته بأنه تمت إعارته لعدد كبير من الفرق، منوهًا بأنه كان حريصا على تطوير أدائه من ليثبت نفسه ويصبح الحارس الأول.