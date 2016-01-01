الشناوي يكشف عن تفاصيل عرض مغرٍ للرحيل عن الأهلي وشرطه للموافقة

آخر الأخباراخبار الرياضة › الشناوي يكشف عن تفاصيل عرض مغرٍ للرحيل عن الأهلي وشرطه للموافقة

صورة الخبر: محمد الشناوي
محمد الشناوي

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، والمنتخب الأول، أنه تلقى عرضا مغريا للغاية عقب مونديال روسيا 2018، مؤكدًا أن اختياره الأول والأخير كان البقاء في الفريق الأحمر.

وأضاف محمد الشناوي، في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورت"، أنه رفض العرض تماما واستمر في الفريق، مشيرا إلى أن مسئولي النادي قاموا بتعديل عقده عقب ذلك بشهرين.

وقال محمد الشناوي، إنه تربى داخل النادي الأهلي، مشددا على استحالة التضحية بالنادي مهما كان المقابل المادي.

وتابع محمد الشناوي، أنه كان يحلم بـ المرور من أمام النادي فقط، مشيرا إلي أن الأهلي كيان كبير وعريق، والانتماء له شرف عظيم.

وأكمل محمد الشناوي، حديثه "لن يرحل عن الأهلي إلا للاحتراف وبموافقة النادي"، لافتا إلى أنه عمل جاهدا لسنوات حتى يصبح الحارس الأول للفريق.

واختتم تصريحاته بأنه تمت إعارته لعدد كبير من الفرق، منوهًا بأنه كان حريصا على تطوير أدائه من ليثبت نفسه ويصبح الحارس الأول.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الشناوي يكشف عن تفاصيل عرض مغرٍ للرحيل عن الأهلي وشرطه للموافقة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
34088

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager