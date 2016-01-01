خبير مائي يفجر مفاجأة.. كسر في سد النهضة تسبب بـ فيضانات السودان.. فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › خبير مائي يفجر مفاجأة.. كسر في سد النهضة تسبب بـ فيضانات السودان.. فيديو

صورة الخبر: فيضانات السودان
فيضانات السودان

أكد دكتور أحد الشناوي خبير المياه والسدود أن كارثة فيضانات السودان؛ تعود إلى أن جزءا من سد النهضة، انهار؛ مما تسبب في حدوث موجات كبيرة للمياه منه، دمرت أحد السدود في السودان.

وأضاف الشناوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور، أن هناك كهف أسفل سد النهضة عمقه 15 مترا، مشيرا إلى أنه حدث به نوع من الكسر، وتسبب بشكل رئيسي في فيضانات السودان.

وتابع خبير المياه والسدود ان هذا العام شهد هطول الأمطار الكثيفة على نهر النيل؛ مما ساهم مع الكسر الذي حدث بسد النهضة، إلى تزايد الفيضانات.

وأشار الشناوي إلى أن السد العالى قادر على استيعاب اى كميات من المياه وحماية مصر من الفيضانات .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خبير مائي يفجر مفاجأة.. كسر في سد النهضة تسبب بـ فيضانات السودان.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
3310

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager