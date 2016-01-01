لن تتوقع.. 3 أعراض لـ صداع الجيوب الأنفية



الجيوب الأنفية الجيوب الأنفية

يعاني أغلب الافراد من الصداع الدائم نتيجة العديد من العوامل فمع صداع الجيوب الأنفية تشعر بألم عميق ومستمر في عظام وجنتيك أو جبهتك أو على جسر أنفك، وتحدث عندما تلتهب تجاويف في رأسك تسمى الجيوب الأنفية.



ووفقا لموقع webmd عادة ما يأتي الألم مع أعراض الجيوب الأنفية الأخرى ، مثل سيلان الأنف ، والامتلاء في الأذنين ، والحمى ، وتورم الوجه، وينتج صداع الجيوب الأنفية الحقيقي عن التهاب الجيوب الأنفية ، لذا فإن المادة اللزجة التي تخرج من أنفك ستكون صفراء أو خضراء ، على عكس الإفرازات الصافية في الصداع العنقودي أو الصداع النصفي.



أما صداع ما بعد الصدمة

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عادة ما يبدأ صداع ما بعد الصدمة بعد 2-3 أيام من إصابة الرأس ومن الممكن أن يستمر لعدة أشهر وستشعر:وجع خفيف يزداد سوءًا من وقت لآخردوارصعوبة في التركيزمشاكل في الذاكرةتعب بسرعةالتهيج