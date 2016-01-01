كيف يمكنك تجنب الإصابة بمرض السكري ؟



مرض السكري مرض السكري

مرض السكري هو مرض مزمن يصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويمكن للحالات غير الخاضعة للسيطرة أن تسبب العمى والفشل الكلوي وأمراض القلب وغيرها من الحالات الخطيرة.



قبل تشخيص مرض السكري هناك فترة تكون فيها مستويات السكر في الدم مرتفعة ولكن ليست عالية بما يكفي لتشخيص مرض السكري يُعرف هذا باسم مقدمات السكري.



وعرض موقع health line طرق لتجنب مرض السكر

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- يزيد تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة والسكر من نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري مع مرور الوقت، قد يساعد تجنب هذه الأطعمة في تقليل المخاطر.- يمكن أن يؤدي أداء النشاط البدني على أساس منتظم إلى زيادة إفراز الأنسولين وحساسيته مما قد يساعد في منع التقدم من مقدمات السكري إلى مرض السكري.- قد يساعد شرب الماء بدلًا من المشروبات الأخرى في التحكم في نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين ، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.- يزيد الوزن الزائد خاصة في منطقة البطن ، من احتمالية الإصابة بمرض السكري، قد يقلل فقدان الوزن بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري.