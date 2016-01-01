تجنبي استخدامه.. ملح الليمون خطر على الحامل



ملح الليمون ملح الليمون

يشكل ملح الليمون خطراً على صحة الانسان نتيجة الاكثار من حمص الستريك الذي تضاف للأغذية والمواد المعلبة ويشكل خطرا كبيرا على صحة الاطفال، كما يضاف للمواد الغذائية كالكاتشب والمايونيز مما يؤدي إلى آثار جانبية حادة.



ومن الممكن أن يسبب ملح الليمون أضراراً على المعدة فهو يؤدي إلى مشاكل في الهضم والشعور بالغثيان والتهاب المعدة والاسهال واضطرابات المعدة لذلك لا يجب الاكثار في تناول المواد التي تحتوى على ملح الليمون.



ووفقا لموقع health اضرار ملح الليمون لا تقتصر على ذلك فهو يسبب التهاب الحلق وقرح الفم واذا كنت تعاني من التهاب اللثة او مشاكل بالفم يؤدي ملح الليمون إلى ازدياد الأمر سوءاً.

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أضرار ملح الليمون للحاملاكتشف العلماء الاثار الجانبية لملح الليمون للحامل فهو يؤثر بشكل كبير على نمو الجنين ويتسبب في حدوث مشاكل صحية للحامل والجنين لذلك يجب الابتعاد عنه.ويشكل ملح الليمون خطر على الحامل فهو يؤثر بشكل سلبي على العظام فالإكثار في تناوله يؤدي إلى مشاكل في عظام الجسم لدى الأم.