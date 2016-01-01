وصفات طبيعية للعناية بالقدمين بطرق سهلة وبسيطة من التنظيف للترطيب

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وصفات طبيعية للعناية بالقدمين

تحرص المرأة على العناية بجمال قدميها من خلال استخدام مستحضرات تجميل لترطيبها وتقشيرها، حتى تبدو بمظهر أفضل خاصة عند ارتداء الصندل أو "سليبر"، لذلك ينصح باستبدال المستحضرات بوصفات طبيعية يمكن تنفيذها بسهولة داخل المنزل، والتى أشار إليها تقرير منشور بموقع " thehealthy ".

وصفات طبيعية للعناية بالقدمين

تقشير القدمين بالنعناع

تعانى بعض النساء من تشقق الكعبين، وجفاف القدمين، ولعلاج هذه المشكلة، ينصح بخلط كوبين من السكر البني ونصف كوب من زيت جوز الهند وقليل من زيت النعناع، ثم فرك القدمين بالخليط ثم الانتظار لعدة دقائق، حتى يجف الخليط، ثم شطف القدمين بالماء، للحصول على نتيجة إيجابية.

مقشر العسل والليمون
يساعد العسل على ترطيب القدمين، كما يساعد الليمون على تفتيح البشرة، ولتحقيق ذلك ينصح بمزج نصف كوب من ملح إبسوم والسكر وزيت جوز الهند، ثم إضافة ملعقة كبيرة من العسل وخمس قطرات من زيت الليمون، ثم تشطف القدمين بالماء ثم وضع الخليط وفركه على القدمين، والانتظار لبضعة دقائق ثم شطف القدمين بالماء الفاتر .

مقشر القهوة
يمكن استخدام القهوة فى التخلص من خلايا الجلد الميتة وترطيب القدمين وذلك من خلال مزج بضع ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة مع إضافة أجزاء متساوية من السكر وملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، ثم فرك الخليط على القدمين، والانتظار لعدة دقائق، ثم شطف القدمين بالماء الفاتر.

وصفة صودا الخبز

ينصح بتقشير القدمين بصودا الخبز للتخلص من خلايا الجلد الميتة، وذلك من خلال إذابة ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز في حوض ماء دافئ، ثم فرك القدمين بلطف بمعجون صودا الخبز، والانتظار لعدة دقائق ثم شطف القدمين بالماء، للحصول على نتيجة إيجابية .

المصدر: موقع " thehealthy "

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