6 علامات فى فترة الخطوبة تكشف إنه ما بيحبش المسئولية.. خلى بالك



فترة الخطوبة فترة الخطوبة

قد لا تلاحظ الفتاة بعض عيوب الرجل خلال فترة الخطوبة، والتى تكتشفها بعد فترة قصيرة من الزواج، ولعل أخطرها اكتشاف أنه رجل لا يتحمل المسئولية، وبالتالى يلقى على عاتقها جميع المسئوليات المنزلية من مصاريف وخلافه، ولاكتشاف ذلك خلال فترة الخطوبة، أشار تقرير منشور بموقع "timesofindia.indiatimes"، إلى بعض العلامات الدالة على ذلك.







ما بيقبلش النقد

يتصف الرجل غير المسئول بأنه لا يتقبل توجيه نقد له، وبدلاً من ذلك فإنه يحرص دائماً على توجيه النقد للآخرين.

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ما بيثبتش فى وظيفة واحدةغالبًا ما يكون ذلك الرجل دائم التنقل من عمل لآخر، ولا يملك وظيفة ثابتة لفترة طويلة من الوقت بسبب إهماله فى العمل، كما يفتقر للطموح ورغم ذلك يصف نفسه بالشخص الناجح.علاقاته العاطفية قصيرة المدىهذا النوع من الرجال يمر بالكثير من العلاقات العاطفية قصيرة المدى قبل الاستقرار على الزواج، وذلك بسبب عدم شعوره بالمسئولية تجاه الآخرين.مش بيعرف ياخد قرارلا يستطيع هذا النوع من الرجال اتخاذ قرار حاسم تجاه أى شىء فى حياته، ودائماً متردد تجاه كل شىء حتى بأبسط الأمور، لذلك لن يتخذ قرارا فى اختيار شقة الزوجية أو عند شراء قطع الأثاث وغيرها من أمور تجهيز عش الزوجية.متهور وأنانىيتصف هذا الرجل بأنه أنانى، دائماً ما يضع أولوياته فوق الجميع، كما أنه لا يحسب خطواته القادمة فى مستقبله، ودائماً ما يتلفظ بألفاظ تسىء للآخرين ويقوم بأفعال تثير غضب من حوله.مش بيخطط لمستقبلهلا يفكر الرجل عديم المسئولية فى مستقبله ولا يخطط له، فهو يفضل أن يعيش يومه غير مبالى بأى شىء، وبالتالى فهو يظل بنفس منصبه ولا يتدرج لمناصب أخرى طوال حياته.