لو لسه فى أول المشوار.. 6 نصائح ذهبية تساعدك تنجحى أسرع فى شغلك

تحلم كل امرأة بالحصول على أرقى المناصب داخل المؤسسة التى تعمل بها، لذلك تحرص على تعلم مهارات مختلفة تساعدها على تطوير أدائها فى العمل، خاصة إذا كانت فى بداية مشوارها، لذا قدم موقع herworld 5 نصائح تساعد المرأة على النجاح فى العمل وبالتالى الحصول على ترقية.
ساعدى زمايلك
يجب مساعدة الزملاء ومشاركتهم فى تطوير الأفكار التى تساعد على تطوير الشركة، بدلاً من انتظار أمر المدير بضرورة مساعدة الزملاء فى إنهاء العمل، ما يساعد على تحسين صورتك أمام رؤسائك فى العمل.
قدمى حلول وابتعدى عن المشاكل
يفضل رؤساء العمل دائماً الاستماع لحلول مختلفة للمشاكل الحالية التى تمر بها الشركة وليس الاستماع لمشاكل أخرى، لذلك ينصح بالحرص دائماً على تقديم أفكار جديدة ومطورة للشركة، حتى يعتقد رؤساء العمل بأنك موظفة مجتهدة وحريصة على مصلحة الشركة.
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