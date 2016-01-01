وصفات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية.. من التفاح للكركم



وصفات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية وصفات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية

قد تتعرض المرأة لفترة طويلة لأشعة الشمس، والتى تتسبب فى اسمرار البشرة، ومشاكل جلدية أخرى خاصة للبشرة الدهنية، مما يتسبب فى شعورها بالإحراج واللجوء لمستحضرات التجميل لتساوى لون الوجه مع لون الجسم، ويعتبر ذلك علاج مؤقت للمشكلة، ولهذا ينصح باتباع وصفات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية، وفقاً لما ذكره تقرير منشور بموقع " blushin ".



وصفات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية



عصير التفاح والليمون



ينصح بهرس شريحة تفاح باستخدام شوكة، حتى تتحول لعجينة، ثم إضافة بعض القطرات من عصير الليمون، ووضع المزيج على الوجه لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء البارد، مما يساعد فى تفتيح البشرة.





قد يعجبك أيضا...

عصير نعناعينصح بأخذ بعض أوراق النعناع وأوراق النيم الهندى، وهرسهم جيداً لعمل معجون، ثم وضعه على الوجه، لمدة 30 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء، وتساعد هذه الوصفة على تفتيح البشرة وإزالة البثور والدمامل، ويمكن طحن الأوراق بكميات كبيرة لتخزينها في الثلاجة واستخدامها عند الحاجة.فراولة وعسلتحتوى الفراولة على نسبة عالية من حمض الإيلاجيك الذى يساعد على تفتيح البشرة، ولتحقيق ذلك ينصح بطحن حبة فراولة في مطحنة لعمل عجينة ناعمة، ثم إضافة 1 ملعقة صغيرة من العسل العضوي مع وضع العجينة على الوجه، وترك المزيج حتى يجف ثم غسل الوجه بالماء، ويمكن تجربة الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية.خياريساعد الخيار على تفتيح البشرة، ولذلك ينصح بوضع بعض شرائح الخيار على البشرة، ثم الانتظار لعدة دقائق وغسل الوجه بالماء، ويمكن إضافة العسل أو عصير الليمون على الخيار، والانتظار لمدة 20 دقيقة قبل غسل الوجه بالماء.الكركميحتوى الكركم على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والتى تساعد على تحسين نسيج البشرة، ويمكن إضافة بعض دقيق الحمص على الكركم، ووضع المزيج على الوجه لمدة 10 دقائق، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.وصفات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية وصفات طبيعية طرق طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية تفتيح البشرة الدهنية