من بين جميع اتجاهات الموضة الكلاسيكية في الطقس البارد، نحن متحمسون لرؤية موضة خريف 2020، ولا تزال الملابس الكاروهات على رأس القائمة، ويعتبر من العناصر الأساسية في فصل الخريف، وذلك لأن القماش الذي يصنع منه يمد الجسم بالدفء والراحة، لذا ننجذب نحو قطع الملابس الكاروهات أكثر فأكثر مع برودة الموسم بشكل تدريجي، ووفقًا لموقع "instyle" إليكِ طرق مختلفة لارتدائه.
الكاروهات مع البنطلون الجينز
تجتمع الملابس الكاروهات والجينز معًا ليظهرا بإطلالة مميزة وأنيقة، ويمكنك ارتداء شيميز كاروهات مريح مع بنطلون جينز، أو ارتدي قميصك تحت سترة من الجينز، مع اختيار الحذاء المناسب، وإكسسوارات المجوهرات البسيطة.
الكاروهات مع الليجن
البنطلون الليجن من الممكن أن يجعل الشيميز الكاروهات يبدو لطيفًا للغاية، وتكمن الحيلة في قمصان الكاروهات الأوفر سايز، ويمكنك ارتداء بنطلون من الجلد الصناعي الذي يعد من العناصر الأساسية في خزانة كل فتاة، ويضفي الكاروهات لمسة دافئة ومريحة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اعرفى إزاى تلبسى الشيميز الكاروهات فى خريف 2020.. موضة كل سنة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق