اعرفى إزاى تلبسى الشيميز الكاروهات فى خريف 2020.. موضة كل سنة



اعرفى إزاى تلبسى الشيميز الكاروهات اعرفى إزاى تلبسى الشيميز الكاروهات

من بين جميع اتجاهات الموضة الكلاسيكية في الطقس البارد، نحن متحمسون لرؤية موضة خريف 2020، ولا تزال الملابس الكاروهات على رأس القائمة، ويعتبر من العناصر الأساسية في فصل الخريف، وذلك لأن القماش الذي يصنع منه يمد الجسم بالدفء والراحة، لذا ننجذب نحو قطع الملابس الكاروهات أكثر فأكثر مع برودة الموسم بشكل تدريجي، ووفقًا لموقع "instyle" إليكِ طرق مختلفة لارتدائه.



الكاروهات مع البنطلون الجينز

تجتمع الملابس الكاروهات والجينز معًا ليظهرا بإطلالة مميزة وأنيقة، ويمكنك ارتداء شيميز كاروهات مريح مع بنطلون جينز، أو ارتدي قميصك تحت سترة من الجينز، مع اختيار الحذاء المناسب، وإكسسوارات المجوهرات البسيطة.



الكاروهات مع الليجن

البنطلون الليجن من الممكن أن يجعل الشيميز الكاروهات يبدو لطيفًا للغاية، وتكمن الحيلة في قمصان الكاروهات الأوفر سايز، ويمكنك ارتداء بنطلون من الجلد الصناعي الذي يعد من العناصر الأساسية في خزانة كل فتاة، ويضفي الكاروهات لمسة دافئة ومريحة.

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الكاروهات مع تي شيرت أوفر سايزإذا كان لديك تي شيرت أوفر سايز طويل بما يكفي لارتدائه كفستان، وارتديه تحت قميص من الكاروهات لإطلالة انتقالية من الصيف إلى الخريف، اختاري مع هذه الإطلالة زوجًا من الأحذية البوت أو الأحذية الرياضية قبل أن يصبح الطقس شديد البرودة.الكاروهات مع بنطلون فضفاضمجرد إرتداء الشيميز الكاروهات الأوفر سايز لا يعني أنه يجب أن يكون البنطلون ضيق، حيث يمكنك ارتداء ملابس فضفاضة، وتجنب السراويل الضيقة وارتداء زوج من البناطيل الرياضية الواسعة، للحصول على مظهر غير رسمي، واختاري حذاء رياضي، أما بالنسبة للإكسسوارات، فإن الأقراط المصنوعة من القماش القطني والحلق يعد مزيج مثالي مستوحى من التسعينيات.