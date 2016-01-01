صالح جمعة يفاجئ فايلر بالغياب عن تدريبات الأهلى قبل مواجهة الإسماعيلى



صالح جمعة صالح جمعة

غاب صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى صالح جمعة عن تدريبات القلعة الحمراء الجماعية اليوم الأربعاء قبل ساعات من مباراة الإسماعيلى التى ستقام بعد غداً على أرضية ملعب استاد برج العرب ضمن مباريات الدورى المصرى الممتاز، وذلك وسط توقعات بخروجه نهائياً من حسابات المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية واستبعاده من المباراة الماضية بعد مشاركة لدقائق فى مواجهة المصرى البورسعيدي.





وأجرى الفريق الأول بالنادى الأهلي، اليوم الأربعاء "رابيد تيست"، قبل انطلاق المران الصباحي، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها بعد غدا الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.



وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإداري، "رابيد تيست" وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.

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وواصل الأهلى انتصاراته أمس الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري، ليحلق منفردا بقمة الدورى الممتاز برصيد 68 نقطة.ونشر صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلى صورة عبر حسابه الرسمى على فيس بوك جمعته بمحمود عبد المنعم كهربا زميله بالفريق، خلال مشاركتهما فى مران الأمس الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمباراة الاسماعيلى بالجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يرتبط ثنائى القلعة الحمراء بعلاقة صداقة قوية.وانتظم محمود عبد المنعم "كهربا" فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، بعد مشادته مع زميله محمد الشناوى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة والتى نتج عنها تغريمه مبلغ مليون جنيه، وأعلن كهربا جاهزيته لمواجهة الأهلى المقبلة أمام الإسماعيلى، بعدما شارك بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية، وانتهت عقوبة إيقاف كهربا والتى أقرتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم على خلفية ما بدر منه فى مباراة السوبر المصرى التى أقيمت فى الإمارات، حيث أصبح من حق كهربا المشاركة فى المباراة المقبلة أمام الإسماعيلى.وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة مع محمود عبد المنعم "كهربا" على هامش المران الجماعى، وذلك فى حضور سامى قمصان المدرب المساعد، وحرص عبد الحفيظ خلال هذه الجلسة على الحديث مع اللاعب على أهمية التركيز فى المرحلة المقبلة وبذل أقصى جهد فى التدريبات وعدم خلق المشاكل فى ظل حاجة الفريق إلى جهوده.