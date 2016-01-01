مواطن يقيم دعوى يتهم فيها مجهولين بزراعة شريحة إلكترونية داخل دماغه



شريحة إلكترونية شريحة إلكترونية

تقدم مواطن بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يؤكدان فيها بأن هناك جهات غير معلومة قامت بوضع شريحة بداخله هو وشقيقته، مطالبا المحكمة بنزعها من داخلة حتى يتمكن من العيش السليم.





وقال مقيم الدعوى "هـ.ع"، إننى أتعرض إلي مضايقات، حيث يوجد شريحة إلكترونية علي جسدي ويوجد أجهزة تصنت ومراقبة عن طريق القمر الصناعي لذلك قمت بتحرير المحضر رقم 19337 لسنة 2019 إداري الهرم بتاريخ 14 نوفمبر 2019 وتم حفظه.



واوضح أن للشريحة الإلكترونية وأجهزة التصنت أضرار عديدة تتمثل فى أضرار مزمنة : (1 السرطان 2_إلتهاب الأذن 3_الإلتهاب الرئوي 4_إعوجاج العمود الفقري وألم في العظام 5_ تلف الألياف العصبية 6_التأثير علي الجهاز المناعي 7_تقليل كفاءة الإنسان للقيام بأعمال ذهنية وجسمانية 8_إضراب في النوم 9_ قلق نفسي) فكل هذه الأمراض تنتج عن الشريحة الإلكترونية وأجهزة التصنت والمراقبة.

