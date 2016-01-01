أجابي ضمن 3 أجانب راحلين عن النادي الأهلي



الإعلامي عمر ربيع ياسين الإعلامي عمر ربيع ياسين

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي استقر على رحيل بعض الأجانب، ويفكر أيضا في التخلي عن آخرين لتجديد دماء اللاعبين الأجانب في الموسم القادم والتعاقد مع وجوه جديدة.



وأضاف عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "الأهلي يضم خمسة لاعبين أجانب، والنادي استقر على مغادرة ثلاثة لاعبين وهم جيرالدو دا كوستا، ووليد آزارو أيضا لن يعود إلى الأهلي بنهاية الموسم الحالي، والثالث هو جونيور أجابي الذي استقر رينيه فايلر على بيعه في نهاية الموسم، بينما سيبقي علي معلول وديانج".



وأوضح: "جيرالدو لديه مشكلة أن راتبه السنوي 500 ألف دولار، والنادي لو استغنى عن اللاعب يحق له الحصول على راتبه بالكامل عن المدة المتبقية، واللاعب لديه 3 مواسم في عقده، وإذا أراد الأهلي الاستغناء عنه من طرف واحد، يحق له الحصول على مليون ونصف المليون دولار".

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اقرأ أيضًا| تجديد دماء الأجانب.. الأهلي في طريقه لضم 4 صفقات سوبروتابع: "جيرالدو رفض كل العروض المقدمة من الأهلي لإعارته في الميركاتو الصيفي، لأن أي نادٍ مصري لن يقوم بدفع نفس المقابل الذي سيحصل عليه في الأهلي، واللاعب "مش فارق معاه" وليس لديه مشكلة في البقاء".وواصل : "اجايي متأثر نفسيا، منذ تفشي فيروس كورونا، ولكن اللاعب عقده السنوي كبير، ويتقاضى مليون دولار سنويا، ومن المستحيل أن يرحل اللاعب مجانًا، أو فسخ عقده بالتراضٍ، الأهلي سوف يسعى لتسويقه المهاجم النيجيري خلال الميركاتو الصيفي".وأكمل: "اجايي لازال أمامه الملعب مفتوح، ومن الوارد أن يكمل مع النادي الأهلي، ويتم التراجع عن فكرة رحيله".وحول موقف المغربي وليد آزارو، قال:" ينتهي عقده في الموسم القادم، واللاعب يحصل على 900 ألف دولار سنويا، اللاعب من حقه التوقيع لأي نادٍ في شهر يناير، والأهلي دفع فيه مبالغ مالية كبيرة، لشراء عقده أو رواتبه السنوية".وأردف: "الأهلي أما أن يبيع آزارو ويستفيد ماديًا، أو يتم تجديد العقد بمبلغ أعلى، وقد يتم تسويقه أو بيعه، النادي يسعى للاستفادة ماديا من اللاعب المغربي".وأتم: "بادجي أصبح مقنعا للجهاز الفني والجماهير، والأهلي يسعى لضم مهاجم أجنبي وجناح جديد، ولن يستسلم في هذا الملف رغم التعاقد مع طاهر محمد طاهر".