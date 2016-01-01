أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة نادي الباطن، تقدمت بعرض، إلى مسؤولي الزمالك؛ من أجل التعاقد مع محمد عواد، حارس الفريق، والذي مثَّل الوحدة في وقت سابق بالدوري السعودي للمحترفين.
وقالت وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء، إن الزمالك تلقى عرضا رسميا من الباطن السعودي لضم محمد عواد على سبيل الإعارة لمدة موسم.
وتضمن عرض الباطن، تحمل النادي رواتب اللاعب بشكل كامل طوال الموسم، بالإضافة إلى دفع قيمة مالية لنادي الزمالك؛ للموافقة على إتمام الصفقة.
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التعليقات على الزمالك يتلقى عرضا من الدوري السعودي للتعاقد مع حارس مرماه
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