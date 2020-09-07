تراجعت العقود الآجلة للنفط مجددا الأربعاء 9 سبتمبر بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، إذ تسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 في بعض الدول في تقويض الآمال بتعاف منتظم للطلب العالمي.
وتراجع خام برنت 25 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 39.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:55 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط ما يزيد عن 5% أمس الثلاثاء لأقل من 40 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو .
وتراجع الخام الأمريكي 28 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 36.48 دولار للبرميل بعد أن انخفض نحو 8% في الجلسة السابقة. هذا ويُتداول الخامان القياسيان عند نحو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.
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التعليقات على 39 دولارا للبرميل.. تراجع جديد في أسعار النفط اليوم
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