

39 دولارا للبرميل.. تراجع جديد في أسعار النفط اليوم 39 دولارا للبرميل.. تراجع جديد في أسعار النفط اليوم

تراجعت العقود الآجلة للنفط مجددا الأربعاء 9 سبتمبر بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، إذ تسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 في بعض الدول في تقويض الآمال بتعاف منتظم للطلب العالمي.



وتراجع خام برنت 25 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 39.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:55 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط ما يزيد عن 5% أمس الثلاثاء لأقل من 40 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو .



وتراجع الخام الأمريكي 28 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 36.48 دولار للبرميل بعد أن انخفض نحو 8% في الجلسة السابقة. هذا ويُتداول الخامان القياسيان عند نحو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

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وساعدت تخفيضات قياسية للإمدادات تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، في دعم الأسعار، لكن في ظل أرقام اقتصادية قاتمة تُعلن بشكل شبه يومي، فإن توقعات الطلب على النفط تظل سلبية.