

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 9-9-2020 فى البنوك المصرية سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 9-9-2020 فى البنوك المصرية

يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 9-9-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:



عالميًا، تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال ختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، ليصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحًا 7.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5815.74 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% خاسرًا 7.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4274.36 نقطة، بينما قفز مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% رابحًا 2.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5297.49 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.38% خاسرًا 16.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4289.70 نقطة.



كما بلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 346.8 مليون سهم بقيمة 31 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10977 صفقة.

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محليًا، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول وبنك الكويت الوطني مقابل تراجع الدينار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي وبنك التعمير والإسكان.سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأربعاء 9-9-2020ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 48.11 جنيه وللبيع 51.96، وفي بنك التنمية الصناعية بلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 47.84 جنيه وللبيع 51.80، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.31 جنيه وللبيع 51.84، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.84.وفي بنك الإسكندرية تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 48.74 جنيه وللبيع 51.85، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل الدينار أمام الجنيه للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.83، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.75 جنيه وللبيع 51.85، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.79، أما في البنك العربي الإفريقي الدولي فسجل للشراء 48.80 جنيه وللبيع 51.76.أسعار الدينار الكويتيكما تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل في بنك الاستثمار العربي للشراء 49.12 جنيه وللبيع 52.73، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 49.08 جنيه وللبيع 51.84، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.08 جنيه وللبيع 51.84، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 51.46 جنيه وللبيع 51.80.