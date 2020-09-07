قفز الدولار إلى ذروة أربعة أسابيع، أمس الثلاثاء، بدعم من مكاسب أمام الجنيه الاسترليني المتضرر من حالة عدم اليقين التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومع انحسار شهية المستثمرين للمخاطرة بعد موجة مبيعات في بورصة وول ستريت.
وقال محللون إن مكاسب الدولار من غير المرجح أن تستمر طويلا.
وهبط الاسترليني إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع أمام العملة الأمريكية مع تراجعه 1.2 % إلى 1.2987 دولار في أواخر جلسة التداول.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الدولار يقفز لأعلى مستوى مع هبوط الجنيه الاسترلينى
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق