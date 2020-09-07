11 عرضا خطيرا لنقص فيتامين «د»

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11 عرضا خطيرا لنقص فيتامين «د»

جسم الإنسان يحتاج إلى العديد من الفيتامينات ومنها فيتامين (د)، هو أهم أحد عناصر الفيتامينات الموجودة في جسم الإنسان ويشكل فقدانه من الجسم خطر كبير جدا على صحة الإنسان.

فيتامين (د) له دورة في جسم الإنسان في الحفاظ على توازن المعادن في الجسم، وبالإساس مستوى الكالسيوم والفوسفور، حيث يعزز عملية امتصاص المعادن في الأمعاء، ويمنع الخسارة المفرطة لهذه المعادن في الكلى، كما ويتحكم بدخول وخروج المعادن في العظام، وحسب موقع "Healthy" فإن نقص فيتامين (د) يسبب المشاكل التالية.

1- يسبب تطور أمراض القلب.
2- قد ينتج عنه حدوث تساقط فى الشعر.
3- يسبب ارتفاع ضغط الدم ونوبات قلبية.
4- يسبب تأخرا في نمو العظام والجسم بشكل ملحوظ.
5- يسبب الكساح عند الأطفال وتشمل علي إعاقة النموّ الطّبيعي، وتأخّر في ظهور الأسنان والإصابة بالهزال لين العظام.
6-نقص (د3) يؤدى إلى احتمال الإصابة بالصداع النفسي.
7- نقص فيتامين (د) يسبب الخمول الدائم وعدم القدرة على بذل أي مجهود والإحساس بالنعاس الدائم.

8- نقص (د3) قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.
9- نقص فيتامين (د3) قد يؤدي إلى خطر الإصابة بمرض التصلب المتعدد.
10- نقص فيتامين (د3) يؤدي إلى الشعور بآلام في الظهر.
11-نقص فيتامين (د) في الجسم يساهم في ظهور أعراض الاكتئاب.

-علاج نقص فيتامين (د) يتم عن طريق:

التعرض لأشعة الشمس.
تناول أغذية غنية أو مدعمة بفيتامين (د).
تناول حبوب تحتوي على الفيتامين.
تناول الأدوية الغنية بفيتامين (د).

المصدر: الدستور

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