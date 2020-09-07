

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 9 سبتمبر 2020 حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 9 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الأربعاء ٩ سبتمبر، لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي.



الحمل

مهنيًا: يرطّب هذا اليوم الأجواء ويجعل الاتصالات ببعض الجهات أكثر إيجابية وتفهّمًا، ويخفّ الضغط وتزول العراقيل.

عاطفيًا: تتعرض لصدمة تحزنك كثيرًا وتجعلك تفقد الثقة بالطرف الآخر، وينقلب وضعك العاطفي رأسًا على عقب.

صحيًا: أنت صاحب رؤية صائبة وتخطيط ناجح، وهذا ما يتجلى للجميع من خلال ما توصلت إليه على الصعيد الصحي.



الثور

قد يعجبك أيضا...

مهنيًا: يوم مناسب لك ويفتتح دورة من الحظ، وتستعيد نشاطك وعافيتك، وتتضح الصورة أمامك.عاطفيًا: تطورات إيجابية على الصعيد العاطفي، فكن مستعدًا لمرحلة مشرقة.صحيًا: ضاعف نشاطك الرياضي، واستغل الأوقات المتاحة أمامك للقيام بكل ما يريح أعصابك.الجوزاءمهنيًا: يحالفك الحظ هذا اليوم ويخفف عنك بعض الضغوط التي تتعرض لها منذ مدة، وتتغلب على بعض المصاعب.عاطفيًا: إشراق وانفتاح، فكّر اليوم في أمنية ما، واعلم أنّها ستتحقق خلال الأيام الآتية.صحيًا: تعاود القيام بالتمارين الرياضية المعتادة، بعدما انقطعت عنها بسبب انشغالاتك المهنية الطارئة.السرطانمهنيًا: بانتظارك مهمة جديدة تتولاها أو مسئولية كبيرة تلقى على عاتقك، لكن يخشى أن تفقد الثقة بالنفس.عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر حذرًا في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في علاقة جديدة في غضون أيام.صحيًا: الأمور وصلت إلى حدّ خطر، بادر إلى ممارسة ما ينعكس إيجابًا على وضعك الصحي.الأسدمهنيًا: يبشرك هذا اليوم ببعض العلاقات السرية التي لا تفصح عنها، وتعيد النظر في بعض القرارات.عاطفيًا: حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب الشريك قد تورّطك في مواجهات لا طائل منها، تمهّل فهذا أفضل.صحيًا: خفف من حدة التوتر، وأرح أعصابك، وخذ الأمور بروية، ولن تكون إلا مرتاحًا.العذراءمهنيًا: رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع، قد تصطدم بواقع مغاير تمامًا، وهذا يفرض عليك التريث.عاطفيًا: لا تحاول إحراج الشريك؛ لأن ذلك سيؤدّي الى عواقب ثقيلة قد لا تحتملها لاحقًا.صحيًا: التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحًا، ولا شيء يستحق منك أن تبقى على هذه الحال.الميزانمهنيًا: تبدأ مسيرة يغمرها الحظ تستمر سنة كاملة وتصحح بعض الأخطاء وتنجز المطلوب منك لتبقى مرتاحًا.عاطفيًًا: يؤدّي الحظّ دورًا كبيرًا في تحديد أولوياتك مع الشريك، وهذا يكون في مصلحتك في مطلق الأحوال.صحيًا: لا توفّر أي وسيلة أو رياضة كفيلة بتخليصك من السمنة والدهون وآلام الكتفين.العقربمهنيًا: يبشر هذا اليوم بفترة مميزة تكافأ خلالها على جهودك الماضية إذ تجد حلولًا لبعض المشاكل القديمة.عاطفيًا: بوادر حلول لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك ووضعتها على شفير الهاوية، لكن مبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور.صحيًا: تبدو مرتاحًا نفسيًا وجسديًا بعد السفر الذي قمت به في عدد من الدول.القوسمهنيًا: تفرض عليك ظروف العمل بعض التأني، فكن مستعدًا لتتمكّن من مواكبة تطور مهني مستجدّ.عاطفيًا: تعرف مفاجأة سعيدة أو تقدم على تغييرات جذرية في حياتك، قد تكون زواجًا أو ارتباطًا كبيرًا يخصك.صحيًا: تناول كوبا من العصير صباحًا بعد المشي مفيد ومنعش ومنشّط جدًا.الجديمهنيًا: يحمل هذا اليوم حدثًا إيجابيًا يغير مجرى حياتك المهنية نحو الأفضل، وتصبح علاقتك بالزملاء مميزة ومنقطعة النظير.عاطفيًا: لا تعامل الشريك باستخفاف أو باستهزاء، بل كن أكثر عمقًا معه، فهذا يفيدكما على المدى الطويل.صحيًا: وضعك الصحي جيد لأنك تطبق نظامًا غذائيًا متوازيًا يوفر لك الاستقرار والراحة.الدلومهنيًا: تتغير آفاق العمل قليلًا اليوم وتنكب على أعمال جديدة، وتبرع في مجالك المهني.عاطفيًا: تدخل في معارك صغيرة مع الشريك لإقناعه بالتخلّي عن أنانيته، فتنجح حينًا وتفشل حينًا آخر.صحيًا: دع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك، وستلاحظ الفرق سريعًا.الحوتمهنيًا: تمر بيوم مرهق مهنيًا ويتأثر طبعك ببعض الأنباء التي تعوق خطواتك المستقبلية.عاطفيًا: يحصل أمر مفاجئ يبدّد قلقك ويبعد عنك الحيرة والأسئلة الغامضة بشأن الشريك.صحيًا: عليك أن تعتمد على نظام غذائي محدّد، ذلك أفضل لراحتك النفسية.