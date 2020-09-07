

زامبيا فى حالة حداد بعد نفوق سمكة "الحظ" المعمرة ورئيس البلاد ينعيها..فيديو وصور زامبيا فى حالة حداد بعد نفوق سمكة "الحظ" المعمرة ورئيس البلاد ينعيها..فيديو وصور

تعيش زامبيا حالة من الحداد العام بعد وفاة السمكة "مافيشى - Mafishi" المعمرة والتى بلغت من العمر 22 عاما، كانت تعيش داخل بحيرة صناعية فى جامعة جامعة كوبربيلت، التى تعد ثانى أكبر جامعة فى البلاد، حيث اعتبرها الطلاب والعديد من أبناء الشعب الزامبى بأنها جالبة للحظ.



ونعى رئيس البلاد الزامبى إدجار لونجو، السمكة المعمرة، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صورة للسمكة مافيشى، صحبها بتعليق: "مافيشى كانت جزءا من المجتمع لفترة طويلة.. سنفتقدك جميعاً.. أنا سعيد لحصولك على وداع يليق بك"، مضيفا اقتباسا للزعيم الهندى الراحل المهاتما غاندى، الذى قال فيه: "يمكن أن تُقاس عظمة الأمة وتقدمها الأخلاقى بالطريقة التى تُعامل بها حيواناتها".



كما نعى الطلاب والمثقفين والآلاف من أبناء شعب زامبيا، السمكة مافيشى، حيث أضاء الطلاب الشموع وطافوا حول الحرم الجامعى حدادا على السمكة الراحلة ذائعة الصيت والشهرة فى البلاد، بينما دشن آخرون هاشتاج حمل اسم السمكة Mafishi#، تصدر قائمة الترند فى البلاد منذ وفاتها وحتى الآن.

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من جانبه، أوضح لورانس كاسوندى، رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة، أن Mafishi تعنى السمكة الكبيرة باللغة المحلية فى زامبيا ويعتقد أن عمرها حوالى 22 عاما، عاشت على الأقل فى بحيرة الجامعة لأكثر من 20 عامًا، مشيرا إلى أن هناك تحقيقات جارية للوصول إلى أسباب وفاة السمكة.