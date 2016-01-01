طمأن أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، المواطنين حول التظلمات في قانون مخالفات البناء، مؤكدا أن الدولة تعمل في هذا الملف بكل قوة وسرعة.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن التظلمات يتم العمل معها بمنتهى الجدية، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على حل أي مشكلة في هذا الملف من بدايته.
وتابع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن المحافظين والوزراء المعنيين لابد ان يخرجوا ببيان واضح للناس في هذا الشأن، موضحا أن كونهم المسئولين المباشرين في ملف مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على محليات النواب تزف بشرى للمواطنين حول تظلمات مخالفات البناء.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق