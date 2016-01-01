محليات النواب تزف بشرى للمواطنين حول تظلمات مخالفات البناء.. فيديو

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مخالفات البناء

طمأن أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، المواطنين حول التظلمات في قانون مخالفات البناء، مؤكدا أن الدولة تعمل في هذا الملف بكل قوة وسرعة.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن التظلمات يتم العمل معها بمنتهى الجدية، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على حل أي مشكلة في هذا الملف من بدايته.

وتابع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن المحافظين والوزراء المعنيين لابد ان يخرجوا ببيان واضح للناس في هذا الشأن، موضحا أن كونهم المسئولين المباشرين في ملف مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة.

وتابع رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المحافظين لم يقدموا المطلوب منهم وهنحاسبهم في شهر أكتوبر المقبل، متابعا أن المحافظ مسئول عن المخالفات في المحافظة الموجودة لديه.

المصدر: elbalad

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