شن الإعلامي أحمد موسى، حملة نقد لاذع على القنوات التابعة لجماعة الأخوان والتي تمولها قطر وتركيا، مؤكدا انها تسعى لاسقاط البلاد وتروج للشائعات بكل الوسائل والطرق بهدف تهيج الشعب.
ووجه موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، حديثه للمواطنين، قائلا :"محتاجين نخلي بلدنا لو احنا خايفين على بلدنا، و الإرهابيين قعدين في قطر وتركيا وعايزين الناس تنزل تتظاهر لاسقاط النظام وهذا الأمر لن يحدث مرة أخرى لأن المصريين لديهم وعي حقيقي".
وتابع مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أن مظاهرات المنيب غير صحيحة والداخلية خرجت ببيان ترد بقوة على ما ادعته القنوات الارهابية التابعة للاخوان وكشفت حقيقة ما حدث وأن ما حدث مشاجرة".
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التعليقات على تظاهرات المنيب.. أحمد موسى يفتح النار على الأخوان وتحذير عاجل للمواطنين
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