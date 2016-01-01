مصر.. استخراج آلاف الجنيهات من بطن مواطن

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استخراج آلاف الجنيهات

تمكن الأطباء في مستشفى قصر العيني في مصر، من استخراج مبلغ مالي بلغت قيمته 6500 جنيه من بطن مريض في عملية جراحية استغرقت 4 ساعات.

وقال الدكتور عبد الرحمن مصطفى معيد بقسم الجراحة العامة بقصر العيني، والذي أجرى العملية، إن المريض كان يعاني من ألم شديد في البطن وصرح أنه ابتلع مبالغ مالية على فترات، واتضح أنه يعاني أيضا من التهابات شديدة في البطن والأمعاء، وعلى الفور دخل المستشفى وتم إجراء الفحوصات والأشعة وإجراء العملية الجراحية التي استغرقت 4 ساعات.

مصر.. استخراج آلاف الجنيهات من بطن مواطن (صور)
وأضاف الطبيب: "كان المبلغ 6500 جنيه عملة ورقية موجودة في أربع لفافات مما سببه له مشاكل في الأمعاء، لم تكن هذه هي الحالة الوحيدة لاستخراج عملات وأشياء غريبة من البطن فمن قبل استخرجت من معدة مريض، 39 مسمارا وقصافة وولاعة".

المصدر: youm7

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