

تاج محل يفتح أبوابه قريبا رغم تسارع تفشي كورونا تاج محل يفتح أبوابه قريبا رغم تسارع تفشي كورونا

من المنتظر أن تعيد السلطات الهندية فتح أبواب "تاج محل"، الذي يعد أبرز معلم سياحي في البلاد، أمام الزوار والسائحين في الثلث الأخير من شهر سبتمبر الجاري.



وقالت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، إنه بعد إغلاق دام أكثر من 6 شهور بسبب أزمة كوفيد-19، فإنه سيعاد فتح أبواب "تاج محل"، أمام الزوار في 21 سبتمبر مع اعتماد تدابير صحية جديدة، على الرغم من التفشي المتسارع لفيروس كورونا في البلاد.



وقال المدير المساعد في وزارة السياحة في ولاية أوتار براديش، شمالي الهند، أميت سريفاستافا لوكالة فرانس برس إن "تاج محل سيعيد فتح أبوابه في 21 سبتمبر"، مضيفا "سنطبق كل البروتوكولات المرتبطة بمرض كوفيد-19، من بينها وضع الكمامة والتباعد الجسدي".

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وأوضح سريفاستافا أن عدد الزوار المسموح به سيقتصر على 5000 زائر يوميا، فيما كان المعدل اليومي للزوار سابقا يصل إلى 20 ألف زائر.وكانت السلطات أغلقت ضريح تاج محل، الذي شيده الإمبراطور المغولي شاه جاهان تكريما لذكرى زوجته ممتاز محل التي توفيت سنة 1631، في أواسط مارس بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.يأتي هذا في وقت تتسارع فيه الإصابات بالفيروس في الهند، حيث أصبحت، الاثنين الدولة التي تسجل ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بكوفيد-19، وبلغت أكثر من 4,2 ملايين إصابة، خلف الولايات المتحدة، بعدما تخطت البرازيل.كما أن ولاية أوتار براديش، التي تتبع لها مدينة أغرا حيث يوجد تاج محل، هي من الولايات الهندية الأكثر تضررا مع أكثر من 270 ألف إصابة معلنة حتى الساعة.وتسجل الهند، وهي ثاني أكثر بلدان العالم تعدادا بالسكان بعد الصين مع 1,3 مليار نسمة، منذ أغسطس أرقاما قياسية يومية في معدلات الارتفاع بالإصابات بكوفيد-19، غير أنها تحاول رغم ذلك إعادة إطلاق نشاطاتها في ظل الخسائر الكبيرة التي لحقت باقتصاد البلاد جراء الأزمة الصحية العالمية.