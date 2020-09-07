

«إني أفرح تحت الماء».. حفل زفاف مصري في أعماق بحر مدينة دهب (فيديو) «إني أفرح تحت الماء».. حفل زفاف مصري في أعماق بحر مدينة دهب (فيديو)

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، ON، تقريرًا عن إقامة حفل زفاف مصري في أعماق البحر بمدينة دهب.



وقال المغامر المصري صدام كيلاني صاحب الرقم القياسي لأكبر غطسة تحت الماء، وصاحب الفكرة الجديدة، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج: "طلبنا بصناعة فستان وبدلة فرح من المواد الخاصة بملابس الغطس، وتم العمل على تلك الاحتفالية منذ 5 أشهر."





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وأوضح أن الموضوع كان رائعًا، وكان هناك تأمين كبير من قبل الجهات الأمنية للخروج بهذا الشكل الرائع، مشيرًا إلى أنه كان يوجد زغاريد تحت الماء، وتواجد كبير للسياح على الشاطيء.ومن جانب آخر، التقى صباح اليوم، اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بشرم الشيخ بالغطاس المصرى" صدام كيلانى" الذى يسعى لتسجيل رقم جديد فى موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية للغطس تحت الماء لمدة 150 ساعة بمدينة دهب بجنوب سيناء.وأكد المحافظ دعمه المعنوى الكامل للغطاس، وأضاف أنه سيتم الاتصال بالجهات المعنية لتسهيل الغطسة التى ستتم فى بداية أكتوبر المقبل 2018 تحت اسم غسطة النصر.