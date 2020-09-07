

5 معلومات عن «ملكة الحنة».. «ستونة» 5 معلومات عن «ملكة الحنة».. «ستونة»

رحلت عن عالمنا اليوم الممثلة السودانية "ستونة" التي تميزت ببشرتها السمراء وقلبها الطيب وأناملها الذهبية التي تركت بصمتها على أيادي معظم العرائس المصريات في رسم الحنة، وعاشت حياة مليئة بالنجاحات من خلال مشاركتها في العديد من الأفلام على رأسها صعيدي في الجامعة الأمريكية وهاللو أمريكا.



لذلك تقدم «بوابة أخبار اليوم» أبرز محطات الفنانة ستونة .. تعرف عليها في التقرير التالي:-



1- ولدت بالسودان، وبدأت الغناء في طفولتها بإحدى مدارس الخرطوم.

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2- درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير.3- بدأت تغني في مهرجانات الجامعة الأمريكية بالقاهرة والمركز البريطاني ونالت إعجاب الكثيرين.4- شاركت ببعض المسرحيات، ثم ظهرت ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" وغنت فيه أغنيتها الشهيرة "شيكولاتة"، بعدها شاركت مع النجم عادل إمام فى فيلم "هاللو أمريكا" عام 2000.5- اشتهرت بلقب ملكة الحنة في مصر، بسبب قدرتها على رسم الحنة بطريقة محترفة على الطريقة السودانية.