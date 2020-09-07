رحلت عن عالمنا اليوم الممثلة السودانية "ستونة" التي تميزت ببشرتها السمراء وقلبها الطيب وأناملها الذهبية التي تركت بصمتها على أيادي معظم العرائس المصريات في رسم الحنة، وعاشت حياة مليئة بالنجاحات من خلال مشاركتها في العديد من الأفلام على رأسها صعيدي في الجامعة الأمريكية وهاللو أمريكا.
لذلك تقدم «بوابة أخبار اليوم» أبرز محطات الفنانة ستونة .. تعرف عليها في التقرير التالي:-
1- ولدت بالسودان، وبدأت الغناء في طفولتها بإحدى مدارس الخرطوم.
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التعليقات على 5 معلومات عن «ملكة الحنة».. «ستونة»
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