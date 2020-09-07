قال خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والحاسبات الآلية بالغرف التجارية، إن مبيعات أجهزة الكمبيوتر و"اللاب توب" ارتفعت بنسبة تتراوح بين ١٠ و١٥٪ خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف حسن لمصراوي؛ أن جائحة كورونا واضطرار الكثير من المستخدمين للعمل من المنزل تسببت في نمو مبيعات أجهزة الكمبيوتر بسبب احتياجهم لإنجاز الأعمال من البيت وكذلك التعلم عن بُعد بالنسبة للطلبة.
وأوضح أن أغلب مبيعات أجهزة الكمبيوتر تمت عبر الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وتوقع حسن أن تستمر مبيعات في النمو بشكل طبيعي خلال باقي الأشهر المتبقية من العام.
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التعليقات على 15 % ارتفاعًا في مبيعات الكمبيوتر في النصف الأول من 2020 بسبب كورونا
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