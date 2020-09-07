

15 % ارتفاعًا في مبيعات الكمبيوتر في النصف الأول من 2020 بسبب كورونا 15 % ارتفاعًا في مبيعات الكمبيوتر في النصف الأول من 2020 بسبب كورونا

قال خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والحاسبات الآلية بالغرف التجارية، إن مبيعات أجهزة الكمبيوتر و"اللاب توب" ارتفعت بنسبة تتراوح بين ١٠ و١٥٪ خلال النصف الأول من العام الجاري.



وأضاف حسن لمصراوي؛ أن جائحة كورونا واضطرار الكثير من المستخدمين للعمل من المنزل تسببت في نمو مبيعات أجهزة الكمبيوتر بسبب احتياجهم لإنجاز الأعمال من البيت وكذلك التعلم عن بُعد بالنسبة للطلبة.



وأوضح أن أغلب مبيعات أجهزة الكمبيوتر تمت عبر الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وتوقع حسن أن تستمر مبيعات في النمو بشكل طبيعي خلال باقي الأشهر المتبقية من العام.

قد يعجبك أيضا...

وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في مارس الماضي منها تعليق الدراسة بالمدارس وتحفيز الموظفين على العمل من المنزل.وقال مصطفى السيد أحد أصحاب المحلات التجارية لبيع أجهزة الكمبيوتر واكسسواراته بمول البستان، إن الأشهر الأولى من بدء الإجراءات الاحترازية لم تكن هناك حركة مبيعات مطلقا، وتوجهت أغلب طلبات الشراء لتكون عبر الإنترنت، بينما بدأت المبيعات تزيد تدريجيا خلال شهر مايو.وأشار إلى ارتفاع في الطلب على أجهزة الكمبيوتر وإصلاحها بشكل ملحوظ، بسبب تداعيات كورونا والعمل من المنزل.