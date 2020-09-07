

أسعار النفط تسجل 41.86 دولار لعقود برنت و38.70 دولار للخام الأمريكي أسعار النفط تسجل 41.86 دولار لعقود برنت و38.70 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم 41.86 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 15 سنتا أو ما يوازي 0.4 ٪،وسجلت العقودالآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38.70 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 1.07 دولار أو ما يوازي 3%.



وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا في ظل مخاوف إزاء الطلب على الوقود مع نهاية موسم العطلات الصيفية في الولايات المتحدة من نهايتها وزادت عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد العمال من مخاوف ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدد أكبر من الولايات الأمريكي حيث كشفت تحليلات لرويترز ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في 22 من بين 50 ولاية أمريكية، في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة والتي تغص عادة بالتجمعات بمناسبة انتهاء فضل الصيف في الوقت ذاته ترتفع بشدة الحالات في الهند وبريطانيا.



فيما قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن من "المهم للغاية" أن تستعيد روسيا وبقية منتجي النفط سريعا حصتهم السوقية أو حتى يرفعونها فور تعافي الطلب على الخام، وفقا لمجلة الوزارة التي توزع داخليا اليوم الثلاثاء.



وبهدف ضمان عدم خسارة حصتها في سوق النفط بعد انتهاء اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط في عام 2022، وضعت موسكو مخططا لآبار نفط غير مكتملة، يمكن إطلاقه بمجرد انتهاء أمد اتفاق خفض الإنتاج.



وأضاف نوفاك "بمجرد أن يبدأ الطلب (على النفط) العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، سيكون من المهم للغاية بالنسبة لروسيا والدول الأخرى المنتجة للنفط استعادة حصتها في السوق بسرعة أو حتى زيادتها".



ولم يذكر نوفاك ما إذا كانت الحكومة قد وافقت بالفعل على برنامج الآبار غير المكتملة بعد الإعلان عنه في مايو.





وتخفض تحالف أوبك بلس، الإنتاج حاليا بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر لدعم الأسعار مع تقوض الطلب بفعل أزمة فيروس كورونا.