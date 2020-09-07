

أسعار مواد البناء المحلية بنهاية تعاملات الثلاثاء 8 سبتمبر أسعار مواد البناء المحلية بنهاية تعاملات الثلاثاء 8 سبتمبر

واصلت أسعار مواد البناء المحلية، من الحديد والجبس والأسمنت حالة الاستقرار، مع نهاية التعاملات، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020.



الأسمنت المسلح



سجل سعر الأسمنت المسلح 715 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 705 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 710 جنيهات للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 703 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 715 جنيهات للطن، وأسمنت النصر 695 جنيهات للطن، وأسمنت حلوان 708 جنيهات للطن، وأسمنت مصر بني سويف 743 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 705 جنيهًا للطن.

قد يعجبك أيضا...

الأسمنت الأبيضسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.الأسمنت المخلوطسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 638 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 638 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 643 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 638 جنيهًا للطن.الأسمنت المقاومسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 740 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 738 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 728 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 740 جنيهًا للطن.الجبسواستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 700 جنيه للطن، بينما سجل جبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن.الحديدسجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيها، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه.وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيها، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.