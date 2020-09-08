

أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء 8-9-2020 أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء 8-9-2020

استقرت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 841 جنيها للجرام، مع توقعات بصعود سعر الذهب محليا مع اتجاه ارتفاع الأسعار عالمياً.



أسعار الذهب بعد هبوطها:



عيار 18 : 720.85 جنيه.

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عيار 21 : 841 جنيها.عيار 24 : 961.15 جنيه.كما شهدت أسعار العملات اليوم انخفاضا طفيفا أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم: 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع .سعر اليورو الأوروبى: 18.55 جنيه للشراء، 18.74 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.51 جنيه للشراء، 20.87 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى: مسجلا 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى: بلغ 49.08 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.26 جنيه للشراء، و 4.31 جنيه للبيع.