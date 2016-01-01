الدكتور طارق شوقي
يعقد الان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في ضوء الموقف الراهن لجائحة كورونا.
يأتي هذا المؤتمر بحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام .
وقال وزير التربية والتعليم ان الدراسة سوف تبدأ يوم 17 اكتوبر في المدارس والجامعات ، أما المدارس الدولية فمسموح لها بالبدء مبكرا عن هذا الموعد.
وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن مكل مدرسة مختلفة عن غيرها وكل مدرسة سيكون لها حل خاص بها ، والوزارة ستضع الضوابط اللازمة لاكمال المحتوى الدراسي كله دون ان ننتقص من العملية التعليمية ولا من تعلم الطلاب.
وأوضح وزير التربية والتعليم ، ان نظام التعليم الجديد وصل حتى 3 ابتدائي ، وهذا النظام فيه اكثر من 8 مليون طالب ، ومن 4 ل 6 ابتدائي فيها 6 مليون طالب ، و5.2 مليون طالب حتى 3 اعدادي .
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذا العام الوزارة جهت عدد هائل من مصادر التعلم حسب المرحلة العمرية والادوات المتاحة لكل طالب .
وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة للتلاميذ من رياض الاطفال حتى 3 ابتدائي ، هناك مدارس فترة واحدة واخرى فترتين ، نقترح ان تكون مدارس الفترة الواحدة 4 ايام اسبوعيا من الاحد للاربعاء ، ومدارس الفترتين 3 ايام في الاسبوع سبت واثنين و اربعاء.
وقال وزير التربية والتعليم ، أما بالنسبة للطلاب من 4 ابتدائي حتى 6 ابتدائي والبالغ عددهم 6 مليون و 024 ألف و 116 طالب ، المقترح ان يكون الحضور بالنسبة لمدارس الفترة الواحدة يومين اسبوعيا (السبت والخميس ) ، ومدارس الفترتين 3 ايام (الاحد والثلاثاء والخميس ).
أما عن التلاميذ من الصف الاول الاعدادي حتى الثالث الاعدادي ، فالمقترح ان يأتي الطلاب للمدارس يومين اسبوعيا ، بالنسبة لاولى اعدادي السبت والثلاثاء ، والثاني الاعدادي الاحد والاربعاء ، والثالث الاعدادي الاثنين والخميس .
أما بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية ، البالغ عددهم 1777317 طالب وطالبة ، فالمقترح ان يأتي الطلاب يومين اسبوعيا .
التعليقات على وزير التعليم يوضح أيام الحضور في المدرسة لطلاب كل مرحلة في العام الدراسي الجديد
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