10 فوائد للخيار تجعلك لا تتوقف عن تناوله



10 فوائد للخيار 10 فوائد للخيار

يعد الخيار من أفضل المكونات في السلطة، ولكنه متعدد الاستخدامات حيث يحتوي الخيار على ثروة من العناصر الغذائية بما في ذلك فيتامين سي والبوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة.



في الواقع مقدار، كوب واحد فقط يوفر حوالي 25 في المائة من المدخول اليومي الموصى به لفيتامين K ، الذي يدعم صحة العظام والقلب، وفقًا لما نشره موقع LIVESTRONG.com.



كما أن الخيار يتكون من 95 في المائة من الماء، فهذا هو السبب في أنها منعشة للغاية في أيام الصيف الحارة.

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اقرأ أيضا.. 4 طرق يمكنك من خلالها استخدام الخيار لفقدان الوزنومن فوائد الخيارالمحافظة على صحة القلب والأوعية الدمويةالمساعدة على ضبط مستوى ضغط الدم الطبيعي.تقليل نسبة الكولسترول السيء في الجسم وبالتالي تعزيز صحة القلب ومنع الجلطات.تخفيف الوزن، ويعتبر مثالي للأشخاص الذين يبحثون عن فقدان الوزن.الخيار مضاد ومكافح للالتهاباتكما يعتبر الخيار مضادًا ومكافحًا طبيعيًا للالتهابات في الجسم