يعد الخيار من أفضل المكونات في السلطة، ولكنه متعدد الاستخدامات حيث يحتوي الخيار على ثروة من العناصر الغذائية بما في ذلك فيتامين سي والبوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة.
في الواقع مقدار، كوب واحد فقط يوفر حوالي 25 في المائة من المدخول اليومي الموصى به لفيتامين K ، الذي يدعم صحة العظام والقلب، وفقًا لما نشره موقع LIVESTRONG.com.
كما أن الخيار يتكون من 95 في المائة من الماء، فهذا هو السبب في أنها منعشة للغاية في أيام الصيف الحارة.
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التعليقات على 10 فوائد للخيار تجعلك لا تتوقف عن تناوله
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