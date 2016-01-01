10 فوائد للخيار تجعلك لا تتوقف عن تناوله

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10 فوائد للخيار

يعد الخيار من أفضل المكونات في السلطة، ولكنه متعدد الاستخدامات حيث يحتوي الخيار على ثروة من العناصر الغذائية بما في ذلك فيتامين سي والبوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة.

في الواقع مقدار، كوب واحد فقط يوفر حوالي 25 في المائة من المدخول اليومي الموصى به لفيتامين K ، الذي يدعم صحة العظام والقلب، وفقًا لما نشره موقع LIVESTRONG.com.

كما أن الخيار يتكون من 95 في المائة من الماء، فهذا هو السبب في أنها منعشة للغاية في أيام الصيف الحارة.

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ومن فوائد الخيار
المحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية
المساعدة على ضبط مستوى ضغط الدم الطبيعي.
تقليل نسبة الكولسترول السيء في الجسم وبالتالي تعزيز صحة القلب ومنع الجلطات.
تخفيف الوزن، ويعتبر مثالي للأشخاص الذين يبحثون عن فقدان الوزن.
الخيار مضاد ومكافح للالتهابات
كما يعتبر الخيار مضادًا ومكافحًا طبيعيًا للالتهابات في الجسم

المصدر: موقع LIVESTRONG.com

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