خلطة أعشاب مذهلة لحرق الدهون وتحسين الهضم



خلطة أعشاب مذهلة لحرق الدهون خلطة أعشاب مذهلة لحرق الدهون

لتحويل الجسم لمكينة حرق دهون و إنقاص الوزن بسرعة ، يمكنك الإعتماد على الوصفات التالية من الأعشاب والتى تساعد على نحت قوامك وفى الوقت نفسه التغلب على مشاكل الهضم



إليك وصفات مختلفة لنسف الكرش يقدمها موقع برايت سايد ، و يمكنك البدء فى إدخالها إلى نظامك الغذائى اليومى :



مكونات وصفة أعشاب للتنحيف من العطار

1 ملعقة صغيرة خل التفاح

2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة

1 كوب ماء

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