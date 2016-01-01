تناول الثوم
أضرار الثوم على الريق عديدة فهو يسبب تغييرات في الرؤية وحرقة المعدة ومشاكل فى الكبد إليك أضرار الثوم و آثار جانبية يجب أن تكونين على دراية بها وفقا لموقع " shlop":
تغييرات في الرؤية
قد يسبب تغييرات في الرؤية يمكن أن يسبب الإفراط في تناول الثوم النزيف داخل العين حول الفراغ بين القرنية والقزحية. يمكن أن تسبب هذه الحالة أيضًا فقدان البصر.
حرقة المعدة
يساعد الثوم في الوقاية من العديد من الأمراض بسبب خصائصه الدوائية. ومع ذلك ، مثل كل شيء له إيجابيات وسلبيات وعن أضرار الثوم على الريق للمعدة وفقا للعديد من الدراسات فإن استهلاك الثوم النيء بكميات زائدة قد يؤدي إلى القيء وحتى حرقة المعدة . لتجنب ذلك ، يمكنك دائمًا الحد من تناول الثوم.
أضرار الثوم على الريق على الكبد
قد يؤذي الكبد الاستهلاك المفرط للثوم يمكن أن يضر بالكبد ، وهو أحد أكثر أعضاء الجسم حيوية. ذكرت دراسة هندية ملحوظة أنه إذا تم استهلاك الثوم بكميات كبيرة ، فقد يؤدي ذلك إلى تسمم الكبد لأن الثوم يحتوي على الأليسين ، وهو مركب يمكن أن يؤذي الكبد عند تناوله بكميات أكبر.
يسبب الصداع
أضرار الثوم على الريق عديدة فقد يسبب الصداع أيضًا. لا يسبب صداعًا في الحال ولكن يمكن أن يؤدي إلى الصداع وفقًا للدراسات المختلفة.
التعليقات على رغم فوائده ..أحذرى الإفراط فى تناول الثوم على الريق لهذه الأسباب
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