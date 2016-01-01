فوائد القرنفل .. الحل الخارق للمشاكل الصحية والنوم والشعر والتخسيس



فوائد القرنفل فوائد القرنفل

يمتلك القرنفل فوائد عديدة فهو علاج فعال لمشاكل الهضم والتخسيس والضعف الجنسى والشعر بل والاهم من ذلك انه يحمى من السرطان اخطر امراض العصر ويساعد فى علاجه ، وللأسف وبالرغم من ذلك لايعرف كثيرون حجم هذه الفوائد وكيفية استخدامها بشكل صحيح.



نعرض فى هذا التقرير اهم فوائد القرنفل الصحية والنفسية وكيفية استخدامه بشكل صحيح وفقا لما ذكره موقع "food.ndtv " و موقع " bollywoodshaadis".



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فوائد القرنفل للنوم

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فوائد القرنفل للنوم عديدة فهو قادر على منح الانسان الشعور بالراحة والاسترخاء مما يزيل التوتر الذى يعد عائقا اساسيا ينمع النوم.طريقة استخدام القرنفل للنوماخلط أربع قطرات من زيت القرنفل بالملح وضعه على جبهتك وستشعر براحة فورية من أي إزعاج ، مما يتيح لك النوم بشكل أفضل.يمكنك أيضًا وضع القليل من زيت القرنفل الدافئ مع زيت السمسم على الجبهة قبل النوم مباشرة والحصول على نوم عميق.شاي القرنفل في المنزل وشربه قبل النوم خذ ملعقة صغيرة من القرنفل وطحنه بخشونة. الآن ، أضف هذا المسحوق إلى كوب ماء واتركه يغلي لمدة 5-10 دقائق. صفيها واشربها. يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى الشاي أيضًا. تأكد من إضافة العسل بعد الانتهاء من الغليان. إنها لفكرة جيدة أن تحتفظ بساعة ،أو ساعة ونصف بين شرب هذا الشاي ووقت نومك.فوائد القرنفل والليمونطارد طبيعي للبعوضالحشرات مثل الذباب والبعوض والنمل وغيرها لا تحب مكان رائحة الليمون. سيوفر هذا نفقاتك لشراء الأدوية الكيماوية الضارة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يوفر وضع الفص في الليمون تأثيرًا إضافيًا قويًا لصد الحشرات.سيكون هواء غرفتك نظيفًاالليمون له رائحة منعشة ، ولكن له أيضًا خصائص مبيدة للجراثيم. سيساعد ذلك في تنظيف البكتيريا من هواء غرفتك.خفض ضغط الدم.يساهم الليمون في خفض ضغط الدم. إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فإن وضع الليمون بالقرب منك يعد طريقة جيدة لتقليله.تحسين المزاج.ثبت أن زيت الليمون يساعد في علاج الاكتئاب ورائحته الخاصة محبوبة لدى الناس. إذا قمت بوضع الليمون في غرفة النوم فهذا تلقائيًا يزيد الحالة المزاجية عند رائحة الليمون.المزيد من التركيزشم رائحة الليمون كل يوم سيجعلك أكثر تركيزًا ويحسن قدرتك على التذكر.اجعلها مريحةيمكن أن تساعدك الروائح المشتقة من الليمون على الشعور بالراحة. يمكن تقليل التوتر والقلق والعصبية برائحة الليمون.فوائد القرنفل على الريقيقوى المناعة و يحمى من البكتيريا ويطردها ويعالج الالتهابات الموجود فى الجسم ويحمى من نزلات البرد ويحافظ على نظافة الفم بشكل عام، ويمكن أن يخفف الحموضة، ويساعد على تحسين الهضم، وخفض مستويات السكر في الدم، و يكون لها خصائص مضادة للسرطان، وتم التعرف على الأوجينول كأحد العوامل التي يمكن أن يكون لها خصائص مضادة للسرطان. قد يمنع أيضًا تكاثر الخلايا السرطانية ويمكن أن يساعد في موت الخلايا السرطانية، وعلاج التهاب الحلق .فوائد القرنفل للشعريعمل وضع زيت القرنفل على فروة رأسك على تعزيز الدورة الدموية مما يقلل من تساقط الشعر ويعزز نمو الشعر أيضًا. كما أنه يضفي اللمعان الذي تشتد الحاجة إليه للشعر الجاف والباهت. يمكن أيضًا أن تعمل كمية صغيرة من زيت القرنفل الممزوج بزيت الزيتون كمكيف رائع.للحصول على أفضل النتائج ، ضعي المزيج على شعر رطب ولفي حوله منشفة دافئة. اتركيه لمدة عشرين دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد.كما يستخدم القرنقل فى صنع العديد من ماسكات الشعر الطبيعية.فوائد القرنفل تحت اللسانفوائد القرنفل تحت اللسان عديدة منها تطهير الفم من الميكروبات الضارة والشعور بالاسترخاء والهدوء وتسكين الام الفم والاسنان .فوائد القرنفل لسرعة القذفيعمل كمنشط جنسي ففى الدراسات التي أجريت على ذكور الفئران ، يمكن أن تعزز مستخلصات القرنفل (مع جوزة الطيب) السلوك الجنسي .و في دراسة أخرى ، أدى المستخلص الإيثانولي بنسبة 50٪ من القرنفل إلى زيادة ملحوظة ومستمرة في النشاط الجنسي للذكور الجرذان العادية. كما لم يسبب المستخلص أي آثار ضارة .فوائد القرنفل للبطنيعتبر زيت القرنفل من أقدم العلاجات لمحاربة مشاكل المعدة وعسر الهضم. يثبت الأوجينول الموجود في كل من زيت القرنفل والقرنفل فعاليته في علاج مشاكل المعدة مثل عسر الهضم وانتفاخ البطن. يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا لعلاج الفواق ودوار الحركة.امضغ فصين إلى ثلاثة فصوص حتى تخرج العصائر إلى نظامك ، مما يمنحك راحة فورية من الحموضة. تناول قرنفل مطحون مع الهيل ، والذي لن يساعد فقط في تقليل المشاكل الحمضية ، ولكن أيضًا ينعش رائحة الفم الكريهة التي غالبًا ما تصاحب الحالة. أفضل طريقة لاستخدام القرنفل هي إضافته إلى أطباق الكاري والأرز لتجنب أي مشاكل في البطن.فوائد القرنفل للتخسيسالأوجينول الموجود في القرنفل يساعد على تسهيل عملية الهضم. الهضم الصحي هو مفتاح خسارة الوزن بشكل فعال. يساعد القرنفل أيضًا على زيادة معدل التمثيل الغذائي بشكل طبيعي.وصفة القرنفل للتخسيسيساعد مزيج هذه التوابل الثلاثة على تحسين عملية الهضم والتمثيل الغذائي ، مما يساعد الجسم على حرق الدهون بشكل أسرع. سيساعد هذا المزيج أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم والكوليسترول.مكونات وصفة القرنفل للتخسيس:50 جرام قرنفل50 جم قرفة50 جرام بذور الكمونطريقة تحضير وصفة القرنفل للتخسيس:تحمص جميع المكونات في مقلاة جافة حتى تحصل على رائحة حارة ثم تطحن الخليط إلى مسحوق ناعم.احتفظي بالخليط في وعاء محكم الغلق لمدة أسبوع.اغلي 1 ملعقة كبيرة من هذا الخليط مع كوب من الماء واتركيه يبرد.يصفى المزيج ويضاف إليه بعض العسل.اشربه على معدة فارغة في الصباح للحصول على نتائج جيدة.