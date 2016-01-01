طريقة عمل مربى التين بأشكال متعددة



مربى التين مربى التين

يبتكر الطهاة أصنافا عديدة في تحضير مربي التين.



ونقدم لك طرق متعددة لعمل مربى التين، لنتيح لكل ربة منزل اختيار الطريقة التى تناسبها وتفضلها.



طريقة عمل مربي التين

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قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل مربى التين.وتضمنت مقادير عمل مربى التين، ما يلي:كيلو تين2 كوب سكرعود قرفة2 قرنفلعصير ليمونطريقة عمل مربي التينيوضع التين في حلة ويضاف السكر وعصير الليمون وتغطى وتترك يوما كاملا في الثلاجة* توضع الحلة على النار وتقلب حتى تعقد المربى* يوضع قليل من الماء على بودرة الجيلاتين حتى يتحول لمادة جيلاتينية* يوضع على مربى التين ويترك حتى يغلي* يرفع من على النار ويترك حتى يهدأ ثم يعبأ في برطمانطريقة عمل مربي التين الاصفرنقدم لك طريقة عمل مربى تين برشومى من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخمقادير مربى التين الاصفرتين برشومي انصاصجيلاتينعصير ليمونقرنفلقرفةعيدان سكرطريقة تحضير مربى التين الاصفر* يوضع التين في حلة ويضاف السكر وعصير الليمون وتغطى وتترك يوما كاملا في الثلاجة* توضع الحلة على النار وتقلب حتى تعقد المربى* يوضع قليل من الماء على بودرة الجيلاتين حتى يتحول لمادة جيلاتينية* يوضع على مربى التين ويترك حتى يغلي* يرفع من على النار ويترك حتى يهدأ ثم يعبأ في برطمانطريقة عمل مربي التين الشيف حسنيقدم الشيف حسن طريقة عمل مربي التين بصورة سهلة وسريعة وجودة عالية.مقادير مربي التين الشيف حسن1 كيلو تين1 كيلو سكر5 جم ملح ليمون10 مل عصير ليموناو 5 جم باكتينبرطمان نظيف ومعقمطريقة عمل مربي التين الشيف حسن1-فى بوله نضيف التين والسكر ونسيبهم مع بعض ساعتين فى الثلاجه2-وبعد الساعتين ونضع التين والسكر فى اناء على النار (بس تكون النار هاديه خالص)3-لمه يستوى نضيف ملح الليمون ياخد غلاوة ونرفعه من على النار ونسيبه يبرد خالص4- وفى برطمان نصب فى المربى ونفقل البرطمان كويس ونحتفظ بى فى الثلاجه5-وتقدم وبالف هناطريقة عمل مربي التين العراقية1 رطل تين كامل مغسول1 كوب سكر حبيبي3 حبات هيلعصير ليمونة واحدةنضع التين في قدر عميق ونرش السكر فوقه. نضع القدر على الموقد على نار متوسطة. عندما يبدأ في الغليان ، خففي درجة الحرارة. طبخ مكشوف. تُسقط حبات الهال ويُسكب عصير الليمون ويُحرّك.تأكد من إزالة الرغوة التي تتكون في الأعلى. لا تضيف الماء. سوف يطبخ التين في العصائر الخاصة بهم. اتركها تطهى لمدة 45-60 دقيقة حتى تتحول العصائر إلى شراب. ارفعي القدر عن النار حتى يبرد. رتب التين في برطمان معقم وصب عليه القطر. أغلقها وخزنها في الثلاجة.سوف تبقى لبضعة أشهر.ملاحظة: عندما يكون الشراب خفيفًا ومائيًا ، لن يستمر المربى لفترة طويلة وسيظهر العفن في الأعلى. تأكد من طهي المربى لفترة كافية لتقليل العصائر إلى شراب كثيف.طريقة عمل مربي التين الشيف هالةوقدمت الشيف هالة فهمي في برنامج«سفرة وطبلية» على صدى البلد، طريقة عمل مربى التين بطريقة بسيطة وخطوات سهلة يمكنك تنفيذها فى مطبخك بدون عناء*المقاديركيلو تين برشومي جامد2كوب سكرملعقة كبيرة عصير ليمون*طريقة التحضير-يقطع التين لـ4 أجزاء-ويوضع التين مع 2 كوب سكر في وعاء-يضاف ملعقة كبيرة ليمون ويغطى ويترك لمدة ساعة-توضع في اناء على نار مرتفعة حتى الغليان ثم قومي بتهدئة درجة الحرارة وتركها لمدة نصف ساعة تقريباطريقة عمل مربي التين بالصورتعد مربى التين من أكثر أنواع المربى التى يعشقها الجميع لذا نقدم لكم طريقة تحضير مربى التين فى المنزل لتوفير الميزانية والاستمتاع بمذاق الفاكهة الرائعة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.مقادير مربى التين:كيلو تيننصف كيلو سكرعصير ليمونةملعقة كبيرة جيلاتين بودرةطريقة عمل مربى التين :* يقطع التين ويضاف له السكر على النار ثم يضاف عصير الليمون* يقلب الجيلاتين مع القليل من الماء ثم يضاف ربع كوب ماء إلى خليط التين على النار* يضاف خليط الجيلاتين إلى التين عند النضج ثم تترك لتغلى قليلًا* تترك لتبرد وتوضع فى برطمان نظيف جاف وتحفظ فى الثلاجةطريقة عمل مربي التين للشيف سارةطريقة عمل مربي التين اللذيذة :في اناء كبير نضع التين المقطع قطع متوسطة ونضع علية 2 عود قرفة خشب و 3كوب سكر ونضيف ماء لدرجة التقليب.يغطى ويهدئ النار، تغلى المربي ويطفوا الريم وينشل وتترك على النار إلى أن تصبح سميكة.ترفع من على النار وتترك لتبرد وتوضع فى برطمان ازاز محكم.طريقة عمل مربي التين المجففةيقدم الشيف الشربيني طريقة عمل مربي التين المجففةمقادير مربي التينكيلو من ثمار التين الناضجةطريقة عمل مربى التيناغسلي ثمار التين في وعاء جيدًا، ثم أحضري وعاء وضعي به تلك الثمار والسكر وعصير الليمون على نار متوسطة مع تقليبها باستمرار، ثم تغطى مربى التين وتطهى على نار خفيفة لمدة ساعة مع التقليب من وقت لآخر.أطفئي الموقد عندما يصبح هذا الخليط سميكا، وقومي بإحضار البرطمانات الزجاجية التي سوف توضع بها مربى التين وتعقيمها بالماء المغلي، ثم قومي بتصفيتها جيدًا من الماء حتى تجف ليتم وضع مربى التين بها، ثم نظفي حوافها من آثار المربى بمنشفة ورقية جافة وقومي بغلقها بغطاء محكم بطريقة جيدة واتركيها لتبرد بتلك البرطمانات في مكان بارد وجاف.يمكن تقديمها مع الخبز المحمص أو خلطها مع الزبادي وتناولها على وجبة الفطور أو تقديمها على طبق الجبن مع بعض المقبلات، كما يمكنك إضافة مقدار من ماء زهر البرتقال والفانيليا إليها لتعزيز نكهتها.ويمكن استخدام العسل بدلًا من السكر في تلك الطريقة.